Gehavend Club versiert goede uitgangspositie dankzij kopbalgoal van Mechele

Dinamo Kiev - Club Brugge in een notendop:

Ruime samenvatting van Dinamo Kiev - Club Brugge (1-1)

Creativiteit gezocht in de eerste helft

Geen Noa Lang, geen Hans Vanaken en op de valreep schakelde het coronavirus ook Mats Rits nog eens uit. “Toch gaan we onze stijl niet verloochenen”, klopte gelegenheidscoach Rik De Mil zich op de borst.

In de praktijk bleek het toch moeilijker voor Club om zijn dominante, aanvallende voetbal op de koude grasmat in Kiev te tonen. De bezoekers eisten wel het balbezit op in het openingskwartier, maar zonder de dartele Noa Lang bleek het moeilijk om gevaar te creëren.

Club Brugge dreigde alleen met een afzwaaier van Mata. Dinamo Kiev, dat nog maar net uit een lange winterslaap komt, had wat meer tijd nodig om te ontdooien. De Oekraïners loerden geduldig op de counter, maar vonden geen foutjes om af te straffen.

Pas na een halfuur kwam Kiev wat beter in de wedstrijd. Ondanks twee goede kopballen van Bujalskij bleef de 0-0-stand halfweg vastgevroren op het scorebord. “Geen wedstrijd om op het puntje van je stoel te gaan zitten”, vatte analist Gert Verheyen het goed samen.