Rangers-coach Gerrard wil grinta zien: "Doorgaan tot we erbij neervallen"

14:39 vooraf, 14 uur 39. We hebben bewezen in de groepsfase dat we thuis van iedereen kunnen winnen. Ritchie De Laet. We hebben bewezen in de groepsfase dat we thuis van iedereen kunnen winnen. Ritchie De Laet

14:23 vooraf, 14 uur 23. Filip Helander: "we willen de bal hebben en aanvallen". Filip Helander wil met de Rangers nog beter doen dan vorig jaar. "Maar eerst Antwerp kloppen", zegt de Zweedse verdediger. "Antwerp is een topteam in België. Het wordt een grote uitdaging om hen te verslaan, maar we kijken ernaar uit. We gaan in Antwerpen niet achteruit leunen. We willen de bal hebben en aanvallen. Ik verwacht twee teams die ongeveer op hetzelfde niveau zitten." . Filip Helander: "we willen de bal hebben en aanvallen". Filip Helander wil met de Rangers nog beter doen dan vorig jaar. "Maar eerst Antwerp kloppen", zegt de Zweedse verdediger.

14:20 vooraf, 14 uur 20. De focus bij de spelers zit goed. Ze zullen allemaal doorgaan tot ze erbij neervallen. . Steven Gerrard. De focus bij de spelers zit goed. Ze zullen allemaal doorgaan tot ze erbij neervallen. Steven Gerrard

19:05 vooraf, 19 uur 05. Gerrard: "De kwaliteit in deze competitie gaat met elke ronde omhoog". Gerrard: "De kwaliteit in deze competitie gaat met elke ronde omhoog"

16:40 vooraf, 16 uur 40. Ze zijn nu even niet welkom op de club vanwege isolatie, maar daarna zal ik met ieder van hen een hartig woordje spreken. Ik voel me in de steek gelaten. Steven Gerrard. Ze zijn nu even niet welkom op de club vanwege isolatie, maar daarna zal ik met ieder van hen een hartig woordje spreken. Ik voel me in de steek gelaten. Steven Gerrard

16:39 vooraf, 16 uur 39. We moeten bekennen dat vijf van onze spelers betrokken zijn bij een overtreding van de coronamaatregelen en zijn daarover zeer teleurgesteld. We lossen dit intern op en de betrokken spelers krijgen een boete. Steven Gerrard. We moeten bekennen dat vijf van onze spelers betrokken zijn bij een overtreding van de coronamaatregelen en zijn daarover zeer teleurgesteld. We lossen dit intern op en de betrokken spelers krijgen een boete. Steven Gerrard

16:37 vooraf, 16 uur 37. Vijf spelers gestraft bij Rangers . Vijf spelers bij Rangers zijn uit de selectie gezet omwille van het overtreden van de coronaregels. Het gaat om middenvelder Bongani Zungu, verdedigers Nathan Patterson en Calvin Bassey, doelman Brian Kinnear en aanvaller Dapo Mebude. Enkel Zungu en Bassey komen geregeld in actie bij het team van coach Steven Gerrard. Mebude wordt momenteel uitgeleend aan Queen of the South. De vijf spelers ontvangen ook een boete van hun club. Volgens Britse media bezocht het vijftal in de nacht van zaterdag op zondag een feestje waar de Schotse politie een einde aan moest maken. Rangers-manager Steven Gerrard zei dat de club inmiddels contact heeft gehad met de Schotse voetbalbond en de autoriteiten over het incident. In november werden al twee spelers van de club uit Glasgow, Jordan Jones en George Edmundson, voor zeven duels geschorst omwille van het overtreden van de coronamaatregelen. . Vijf spelers gestraft bij Rangers Vijf spelers bij Rangers zijn uit de selectie gezet omwille van het overtreden van de coronaregels. Het gaat om middenvelder Bongani Zungu, verdedigers Nathan Patterson en Calvin Bassey, doelman Brian Kinnear en aanvaller Dapo Mebude.

16:30 vooraf, 16 uur 30. Natuurlijk had ik liever meer opties gehad, maar we moeten er mee omgaan en niet naar excuses zoeken. We starten met een positieve instelling. Met deze selectie moeten we de afwezigheden kunnen opvangen. Wij zijn een collectief. Franky Vercauteren. Natuurlijk had ik liever meer opties gehad, maar we moeten er mee omgaan en niet naar excuses zoeken. We starten met een positieve instelling. Met deze selectie moeten we de afwezigheden kunnen opvangen. Wij zijn een collectief. Franky Vercauteren

16:29 vooraf, 16 uur 29. Gehavend Antwerp. Antwerp kan voor deze belangrijke Europese confrontatie in het eigen Bosuilstadion niet rekenen op zijn sterkste elftal. Vooral voorin lijkt de spoeling op dit moment erg dun. Mbokani is nog steeds geblesseerd en Lamkel Zé is in Europa nog geschorst. Met verder ook nog de kwetsuren van Coopman, De Sart, Batubinsika en doelman Jean Butez is het dezer dagen over de koppen lopen in de Antwerpse ziekenboeg. Ook Nill De Pauw zal er niet bij zijn, hij werd tijdens de heenronde niet opgenomen in Europese spelerslijst. . Gehavend Antwerp Antwerp kan voor deze belangrijke Europese confrontatie in het eigen Bosuilstadion niet rekenen op zijn sterkste elftal. Vooral voorin lijkt de spoeling op dit moment erg dun. Mbokani is nog steeds geblesseerd en Lamkel Zé is in Europa nog geschorst.

16:25 vooraf, 16 uur 25. Antwerp - Rangers. Antwerp heeft er een sterke Europese campagne opzitten. Het stootte door naar de 1/16e finales in de groep van onder meer Tottenham, waar het zelfs van kon winnen. Met een tweede plek, op amper één puntje van leider Tottenham, liet het LASK en Loedogorets nog achter zich. In de 1/16e finales treft Antwerp Rangers, voormalig tegenstander van Standard in de poulefase en de ploeg van coach Steven Gerrard en ex-Anderlecht-spits Roofe. . Antwerp - Rangers Antwerp heeft er een sterke Europese campagne opzitten. Het stootte door naar de 1/16e finales in de groep van onder meer Tottenham, waar het zelfs van kon winnen. Met een tweede plek, op amper één puntje van leider Tottenham, liet het LASK en Loedogorets nog achter zich.

16:05 vooraf, 16 uur 05. Vercauteren over de Rangers: "Hoe meer je wint, hoe korter je bij verlies komt". Vercauteren over de Rangers: "Hoe meer je wint, hoe korter je bij verlies komt"

16:04 vooraf, 16 uur 04. De Laet: "We zullen niet te veel mogen weggeven". De Laet: "We zullen niet te veel mogen weggeven"

Opstelling Antwerp. Alireza Beiranvand, Abdoulaye Seck, Maxime Le Marchand, Ritchie De Laet, Aurélio Buta, Martin Hongla, Frank Boya, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Felipe Avenatti, Lior Refaelov Opstelling Antwerp Alireza Beiranvand, Abdoulaye Seck, Maxime Le Marchand, Ritchie De Laet, Aurélio Buta, Martin Hongla, Frank Boya, Jordan Lukaku, Pieter Gerkens, Felipe Avenatti, Lior Refaelov

Opstelling Rangers. Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun, Borna Barišic, Scott Arfield, Steven Davis, Glen Kamara, Kemar Roofe, Alfredo Morelos, Ryan Kent Opstelling Rangers Allan McGregor, James Tavernier, Connor Goldson, Leon Balogun, Borna Barišic, Scott Arfield, Steven Davis, Glen Kamara, Kemar Roofe, Alfredo Morelos, Ryan Kent