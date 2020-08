LIVESTREAM: Sevilla scoort in de slotfase

90+2' Gele kaart voor Rúben Neves van Wolverhampton Wanderers tijdens tweede helft, minuut 92 Rúben Neves Wolverhampton Wanderers

90' tweede helft, minuut 90. Weetje: Sevilla scoort uit zijn 13e hoekschop. Wolverhampton heeft nog geen enkele corner mogen trappen. . Weetje: Sevilla scoort uit zijn 13e hoekschop. Wolverhampton heeft nog geen enkele corner mogen trappen.

90' +4 minuten. . tweede helft, minuut 90. +4 minuten



89' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 89 door Lucas Ocampos van Sevilla. 0, 1. goal Wolverhampton Wanderers Sevilla einde 0 1

88' tweede helft, minuut 88. 0-1: Ocampos kopt Sevilla naar halve finales. Hier is toch de goal. De Wolves verliezen even Ocampos uit het oog, de Argentijn kopt Sevilla naar de halve finales. Na 14 doelpunten in la Liga is dit zijn eerste van het seizoen in Europa. . 0-1: Ocampos kopt Sevilla naar halve finales Hier is toch de goal. De Wolves verliezen even Ocampos uit het oog, de Argentijn kopt Sevilla naar de halve finales. Na 14 doelpunten in la Liga is dit zijn eerste van het seizoen in Europa.

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Sevilla, Luuk de Jong erin, Youssef En-Nesyri eruit wissel Youssef En-Nesyri Luuk de Jong

86' tweede helft, minuut 86. Vervanging bij Sevilla, Franco Vazquez erin, Jordán eruit wissel Jordán Franco Vazquez

84' tweede helft, minuut 84. Sevilla gooit een Nederlander de ploeg in: breekt Luuk de Jong de ban? . Sevilla gooit een Nederlander de ploeg in: breekt Luuk de Jong de ban?

80' tweede helft, minuut 80. Vervanging bij Wolverhampton Wanderers, Diogo Jota erin, Adama Traoré eruit wissel Adama Traoré Diogo Jota

79' tweede helft, minuut 79. Doelman Patricio ranselt vrije trap van Banega uit doel. Doelman Patricio ranselt vrije trap van Banega uit doel

76' tweede helft, minuut 76. Neen, ook een vrije trap van Sevilla wil er niet in. Ever Banega mikt een vrije trap onder de lat, Rui Patricio duwt de bal over de lat. . Neen, ook een vrije trap van Sevilla wil er niet in. Ever Banega mikt een vrije trap onder de lat, Rui Patricio duwt de bal over de lat.

74' tweede helft, minuut 74. Deze wedstrijd is nog niet gespeeld, een eindje verderop in Gelsenkirchen zijn ze er wel zo goed als klaar mee. Sjachtjor leidt met 3-0 tegen Bazel en mag zich opmaken voor een confrontatie met het Inter van Romelu Lukaku. . Deze wedstrijd is nog niet gespeeld, een eindje verderop in Gelsenkirchen zijn ze er wel zo goed als klaar mee. Sjachtjor leidt met 3-0 tegen Bazel en mag zich opmaken voor een confrontatie met het Inter van Romelu Lukaku.

72' tweede helft, minuut 72. Vervanging bij Wolverhampton Wanderers, Pedro Neto erin, João Moutinho eruit wissel João Moutinho Pedro Neto

64' tweede helft, minuut 64. Scheidsrechter krijgt harde voorzet pal tegen het achterhoofd: "Stevige Italiaanse vloek". Scheidsrechter krijgt harde voorzet pal tegen het achterhoofd: "Stevige Italiaanse vloek"

60' tweede helft, minuut 60. We zijn een uur weg en hebben nog geen doelpunt gezien. . We zijn een uur weg en hebben nog geen doelpunt gezien.

58' tweede helft, minuut 58. Knap weggespeeld Dendoncker. Jordan staat centraal in schietpositie, maar wie komt daar uit zijn rug? Leander Dendoncker. Hij had de actie perfect door en annuleert het gevaar. . Knap weggespeeld Dendoncker Jordan staat centraal in schietpositie, maar wie komt daar uit zijn rug? Leander Dendoncker. Hij had de actie perfect door en annuleert het gevaar.

52' tweede helft, minuut 52. Sevilla is baas. Dat is duidelijk af te lezen in de statistieken. 76 procent van het balbezit is voor het team uit Andalusië. . Sevilla is baas. Dat is duidelijk af te lezen in de statistieken. 76 procent van het balbezit is voor het team uit Andalusië.

50' Gele kaart voor Romain Saïss van Wolverhampton Wanderers tijdens tweede helft, minuut 50 Romain Saïss Wolverhampton Wanderers

46' tweede helft, minuut 46. De twee teams staan weer op het veld in Duisburg. . De twee teams staan weer op het veld in Duisburg.

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:47 rust, 21 uur 47. Rust: 0-0. De eerste 45 minuten hebben geen doelpunten opgeleverd. Jimenez miste vanaf de penaltystip voor Wolverhampton. Een actief Sevilla botst dan weer op een stugge verdediging van de Engelsen. . Rust: 0-0 De eerste 45 minuten hebben geen doelpunten opgeleverd. Jimenez miste vanaf de penaltystip voor Wolverhampton. Een actief Sevilla botst dan weer op een stugge verdediging van de Engelsen.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+1' eerste helft, minuut 46. Je voelt dat Sevilla aanvalsgolf op aanvalsgolf probeert te lanceren. Dat betekent veel loopwerk voor Leander Dendoncker en zijn ploegmaats. Filip Joos. Je voelt dat Sevilla aanvalsgolf op aanvalsgolf probeert te lanceren. Dat betekent veel loopwerk voor Leander Dendoncker en zijn ploegmaats. Filip Joos

40' eerste helft, minuut 40. We naderen de rust. Wie jast er nog een binnen? Jimenez probeert naar binnen te snijden, de aanvaller van de Wolves wordt correct afgestopt. . We naderen de rust. Wie jast er nog een binnen? Jimenez probeert naar binnen te snijden, de aanvaller van de Wolves wordt correct afgestopt.

36' eerste helft, minuut 36. Ocampos (Sevilla) plaatst de bal net naast. Ocampos (Sevilla) plaatst de bal net naast

35' eerste helft, minuut 35. Sevilla is duidelijk baas. Het team drukt en knijpt, maar Wolverhampton geeft een masterclass in verdedigen op voorzetten. Geen sinecure om te scoren. Filip Joos. Sevilla is duidelijk baas. Het team drukt en knijpt, maar Wolverhampton geeft een masterclass in verdedigen op voorzetten. Geen sinecure om te scoren. Filip Joos

24' eerste helft, minuut 24. In Gelsenkirchen staan de Oekraïense club Sjachtjor en de Zwitserse ploeg Bazel tegenover mekaar. Sjachtjor leidt met 2-0 na doelpunten van de Braziliaanse Oekraïner Junior Moraes en de volbloed Braziliaan Taison. . In Gelsenkirchen staan de Oekraïense club Sjachtjor en de Zwitserse ploeg Bazel tegenover mekaar. Sjachtjor leidt met 2-0 na doelpunten van de Braziliaanse Oekraïner Junior Moraes en de volbloed Braziliaan Taison.

21' eerste helft, minuut 21. Sevilla gaat op zoek naar het doel van Wolverhampton. Verdediger Doherty werkt de bal professioneel weg. . Sevilla gaat op zoek naar het doel van Wolverhampton. Verdediger Doherty werkt de bal professioneel weg.

19' eerste helft, minuut 19. Traoré versiert strafschop voor de Wolves, maar Jimenez mist. Traoré versiert strafschop voor de Wolves, maar Jimenez mist

13' Gele kaart voor Diego Carlos van Sevilla tijdens eerste helft, minuut 13 Diego Carlos Sevilla

12' eerste helft, minuut 12. Penaltymisser Wolverhampton. Jimenez mist! De Mexicaan de aanvaller twijfelt te lang en trapt een slappe strafschop. Een koud kunstje voor Sevilla-goalie Bono. Hij vindt meteen waar hij naar zocht: de bal. . Penaltymisser Wolverhampton Jimenez mist! De Mexicaan de aanvaller twijfelt te lang en trapt een slappe strafschop. Een koud kunstje voor Sevilla-goalie Bono. Hij vindt meteen waar hij naar zocht: de bal.

12' eerste helft, minuut 12. De beer Traoré stormt op doel af en wordt neergehaald. Penalty! . De beer Traoré stormt op doel af en wordt neergehaald. Penalty!

9' eerste helft, minuut 9. Wolverhampton-aanvaller Traoré op snelheid.

7' eerste helft, minuut 7. De winnaar van deze wedstrijd staat komende zondag in de halve finales tegenover Manchester United. Het Engelse team had gisteren verlengingen nodig tegen Kopenhagen (1-0). . De winnaar van deze wedstrijd staat komende zondag in de halve finales tegenover Manchester United. Het Engelse team had gisteren verlengingen nodig tegen Kopenhagen (1-0).

6' eerste helft, minuut 6. Europa League Wat een match van de Kopenhagen-doelman! Maar United stoot door na verlengingen

5' eerste helft, minuut 5. Dendoncker duikt al een eerste keer gevaarlijk op voor doel. Dendoncker duikt al een eerste keer gevaarlijk op voor doel

5' eerste helft, minuut 5. Dendoncker in het dak. Wolverhampton begint het snedigst aan deze Europese voetbalavond. Leander Dendoncker verlengt een vrije trap met een volley. De bal belandt in het dak van het dal. . Dendoncker in het dak Wolverhampton begint het snedigst aan deze Europese voetbalavond. Leander Dendoncker verlengt een vrije trap met een volley. De bal belandt in het dak van het dal.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. En we spelen. De eindfase van de Europa League vindt plaats in Duitsland. Vanavond voetballen ze in de MSV-Arena in Duisburg. De Italiaan Orsato leidt de wedstrijd. . Aftrap En we spelen. De eindfase van de Europa League vindt plaats in Duitsland. Vanavond voetballen ze in de MSV-Arena in Duisburg. De Italiaan Orsato leidt de wedstrijd.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

11:39 vooraf, 11 uur 39. In de kwartfinales staan is fantastisch. We moeten van dit moment genieten, maar ons natuurlijk ook focussen op de match. De vlucht naar Duitsland was kort en goed. We hebben dit seizoen al lange reizen gemaakt, dus is dit meegenomen. Het is al een lang seizoen geweest, maar we willen nog verder doorstoten in het toernooi. Leander Dendoncker. In de kwartfinales staan is fantastisch. We moeten van dit moment genieten, maar ons natuurlijk ook focussen op de match. De vlucht naar Duitsland was kort en goed. We hebben dit seizoen al lange reizen gemaakt, dus is dit meegenomen. Het is al een lang seizoen geweest, maar we willen nog verder doorstoten in het toernooi. Leander Dendoncker

11:34 vooraf, 11 uur 34. Sevilla is EL-gigant. Wolverhampton staat voor het eerst in een Europese kwartfinale sinds 1972. Met Sevilla krijgen de Engelsen de drievoudige winnaar van de Europa League (2014, 2015 en 2016) en tweevoudige winnaar van de UEFA-cup (2006 en 2007) tegenover zich. . Sevilla is EL-gigant Wolverhampton staat voor het eerst in een Europese kwartfinale sinds 1972. Met Sevilla krijgen de Engelsen de drievoudige winnaar van de Europa League (2014, 2015 en 2016) en tweevoudige winnaar van de UEFA-cup (2006 en 2007) tegenover zich.

11:32 vooraf, 11 uur 32. Live op Sporza! Wolverhampton en Sevilla kijken elkaar vanavond diep in de ogen in Duisburg (Duitsland). Beide clubs zijn elkaar in de voetbalgeschiedenis nog nooit tegengekomen. De winnaar stoot door naar de halve finales. Bekijk de match vanavond op Canvas en in dit artikel. . Live op Sporza! Wolverhampton en Sevilla kijken elkaar vanavond diep in de ogen in Duisburg (Duitsland). Beide clubs zijn elkaar in de voetbalgeschiedenis nog nooit tegengekomen. De winnaar stoot door naar de halve finales. Bekijk de match vanavond op Canvas en in dit artikel.

11:32 - Vooraf Vooraf, 11 uur 32

Opstelling Wolverhampton Wanderers. Rui Patrício, Willy Boly, Conor Coady, Romain Saïss, Matt Doherty, Leander Dendoncker, João Moutinho, Rúben Neves, Rúben Vinagre, Adama Traoré, Raúl Jiménez Opstelling Wolverhampton Wanderers Raúl Jiménez, Adama Traoré, Rúben Vinagre, Rúben Neves, João Moutinho, Leander Dendoncker, Matt Doherty, Romain Saïss, Conor Coady, Willy Boly, Rui Patrício

Opstelling Sevilla. Yassine Bono, Jesús Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Sergio Reguilón, Éver Banega, Fernando, Jordán, Suso, Youssef En-Nesyri, Lucas Ocampos Opstelling Sevilla Lucas Ocampos, Youssef En-Nesyri, Suso, Jordán, Fernando, Éver Banega, Sergio Reguilón, Diego Carlos, Jules Kounde, Jesús Navas, Yassine Bono