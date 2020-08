Lukaku knalt Inter met recordgoal naar de halve finales van de Europa League

Inter-Leverkusen in een notendop:

Lukaku bekroont ijzersterke eerste helft met recordgoal

Lukaku had er zin in, dat was vanaf de eerste minuut meteen duidelijk. De Rode Duivel woog op de defensie van Leverkusen en excelleerde als targetman. Na amper een kwartier leverde dat de 1-0 voor Inter op. Niet van Lukaku, die zag zijn schot van dichtbij afgeblokt. Wel van Barella, de Italiaan nam doelman Hradecky in de herneming te grazen.

Enkele minuten later had diezelfde Barella bijna zijn tweede van de avond te pakken. Het was een mooi orgelpunt geweest voor een knappe actie van Lautaro, maar Hradecky besliste er anders over. Het bleek niet meer dan uitstel voor Leverkusen, de 2-0 kwam er even later toch.

Met zijn machtige lijf hield Lukaku Tapsoba af in de zestien en al vallend tikte de Rode Duivel de bal voorbij Hradecky in doel. Lukaku scoort daarmee in 9 opeenvolgende Europa League-wedstrijden, een record.

Alleen voor Hradecky leek Lukaku kort daarna al meteen op weg naar zijn tweede van de avond, maar de Leverkusen-doelman hield zijn ploeg overeind. Een belangrijke redding, want meteen daarna bracht Havertz de Duitse ploeg weer in de wedstrijd. Na een fraaie één-twee tikte het Duitse toptalent nog voor het halfuur de aansluitingstreffer door de benen van Handanovic.

Lukaku stond kort daarna klaar om Inter vanaf de penaltystip weer wat meer ademruimte te geven na vermeend hands van Sinkgraven. Maar na tussenkomst van de VAR moest de Rode Duivel weer afdruipen.