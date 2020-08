Loodst Lukaku Inter voorbij Leverkusen naar de halve finales?

20:38 vooraf, 20 uur 38. Goals gegarandeerd? Het zou geen verrassing zijn mocht Inter straks de score openen. In 6 van zijn laatste 7 wedstrijden trof het team van Antonio Conte als eerste raak. Ook bij Leverkusen weten ze het doel staan. Slechts één keer in hun voorbije 12 Europa League-wedstrijden kon het Duitse team niet scoren. . Goals gegarandeerd? Het zou geen verrassing zijn mocht Inter straks de score openen. In 6 van zijn laatste 7 wedstrijden trof het team van Antonio Conte als eerste raak. Ook bij Leverkusen weten ze het doel staan. Slechts één keer in hun voorbije 12 Europa League-wedstrijden kon het Duitse team niet scoren.

20:31 vooraf, 20 uur 31. Romelu speelt zo'n sterk seizoen, omdat zijn team hem ondersteunt. Ik ben blij dat hij zich zo goed geïntegreerd heeft. Hij is een fantastische speler en zijn integratie is vergemakkelijkt door de andere spelers. Er is een geweldige chemie ontstaan. Inter-coach Antonio Conte.

20:26 vooraf, 20 uur 26. Lukaku in het spoor van Ronaldo. Lukaku scoorde dit seizoen al 30 keer voor Inter in alle competities. De Rode Duivel wil graag op gelijke hoogte komen van Ronaldo. De Braziliaan trof destijds in zijn eerste seizoen bij Inter 34 keer raak. Daarmee leidde hij Inter naar UEFA Cup-winst in 1998. Kan Lukaku dat kunststukje overdoen?

20:25 Dikt Lukaku zijn doelpuntenaantal verder aan? vooraf, 20 uur 25. Dikt Lukaku zijn doelpuntenaantal verder aan?

20:19 vooraf, 20 uur 19. Het is jammer dat Charlie (Aránguiz, red.) er niet bij is, want hij is een bijzonder belangrijke speler. Maar we hebben in het verleden al getoond dat we dat kunnen opvangen. Leverkusen-trainer Peter Bosz.

20:18 vooraf, 20 uur 18. Leverkusen kan vanavond geen beroep doen op Charles Aránguiz. De Chileen liep in de 1/8e finale tegen Glasgow Rangers tegen zijn derde gele kaart aan en moet geschorst toekijken.

20:17 Ook in Düsseldorf is het warm. vooraf, 20 uur 17. Ook in Düsseldorf is het warm.

12:47 Houdt hij die reeks in stand? vooraf, 12 uur 47. Houdt hij die reeks in stand?

12:47 vooraf, 12 uur 47. Bekijk hier hoe Inter dankzij een goal van Lukaku Getafe wipte.

12:45 vooraf, 12 uur 45. Inter - Leverkusen. Inter plaatste zich vorige week voor de kwartfinales van de Europa League ten koste van Getafe, Leverkusen rekende voor de coronapauze al af met Glasgow Rangers. De Italianen ontmoeten vanavond de Duitsers in de Final 8, die in Duitsland gespeeld wordt. Volg de match hier op de voet.

De Italianen ontmoeten vanavond de Duitsers in de Final 8, die in Duitsland gespeeld wordt. Volg de match hier op de voet.

12:45 - Vooraf Vooraf, 12 uur 45

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Diego Godín, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Danilo D'Ambrosio, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez

Opstelling Bayer 04 Leverkusen. Lukáš Hrádecký, Lars Bender, Sven Bender, Edmond Tapsoba, Daley Sinkgraven, Exequiel Palacios, Kerem Demirbay, Julian Baumgartlinger, Kai Havertz, Kevin Volland, Moussa Diaby