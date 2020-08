LIVE: Recordgoal van Lukaku brengt Inter wat dichter bij halve finales

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Internazionale, Christian Eriksen erin, Roberto Gagliardini eruit wissel Roberto Gagliardini Christian Eriksen

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Bayer 04 Leverkusen, Leon Bailey erin, Exequiel Palacios eruit wissel Exequiel Palacios Leon Bailey

60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Internazionale, Victor Moses erin, Danilo D'Ambrosio eruit wissel Danilo D'Ambrosio Victor Moses

58' tweede helft, minuut 58. Maakt Bailey het verschil? Of doet Eriksen het? Daar is oude bekende Leon Bailey! De ex-speler van Racing Genk neemt bij Leverkusen de plaats in van Palacios. Ook bij Inter wordt er gewisseld, een dubbele wissel zelfs. Moses en Eriksen komen de in de ploeg voor D'Ambrosio en Gagliardini. . Maakt Bailey het verschil? Of doet Eriksen het? Daar is oude bekende Leon Bailey! De ex-speler van Racing Genk neemt bij Leverkusen de plaats in van Palacios. Ook bij Inter wordt er gewisseld, een dubbele wissel zelfs. Moses en Eriksen komen de in de ploeg voor D'Ambrosio en Gagliardini.

55' tweede helft, minuut 55. Gagliardini pakt uit met een heerlijke rush tot in de zestien. Net wanneer hij de kroon op zijn werk wil steken, steekt Baumgartlinger er een stokje voor. Hij werkt de bal op de valreep in hoekschop. . Gagliardini pakt uit met een heerlijke rush tot in de zestien. Net wanneer hij de kroon op zijn werk wil steken, steekt Baumgartlinger er een stokje voor. Hij werkt de bal op de valreep in hoekschop.

53' tweede helft, minuut 53. Dreiging aan beide kanten. Het gaat ook in de tweede helft goed heen en weer. Leverkusen dringt aan met de gretige Diaby, maar die loopt te lang met de bal en besluit uiteindelijk ruim naast en over. Aan de overkant botst Lautaro Martinez op een redding van Hradecky. . Dreiging aan beide kanten Het gaat ook in de tweede helft goed heen en weer. Leverkusen dringt aan met de gretige Diaby, maar die loopt te lang met de bal en besluit uiteindelijk ruim naast en over. Aan de overkant botst Lautaro Martinez op een redding van Hradecky.

51' tweede helft, minuut 51. Ongelukkige fase voor Lukaku. Daar is Inter nog eens! Een afgeweken voorzet van Young komt tot bij Gagliardini. Die kan van dichtbij uithalen, maar Lukaku staat ongelukkig in de weg. . Ongelukkige fase voor Lukaku Daar is Inter nog eens! Een afgeweken voorzet van Young komt tot bij Gagliardini. Die kan van dichtbij uithalen, maar Lukaku staat ongelukkig in de weg.

49' Gele kaart voor Lars Bender van Bayer 04 Leverkusen tijdens tweede helft, minuut 49 Lars Bender Bayer 04 Leverkusen

48' tweede helft, minuut 48. Leverkusen is toch met iets meer grinta uit de kleedkamer gekomen. Kansen levert dat nog niet op, een gele kaart helaas wel voor Lars Bender. . Leverkusen is toch met iets meer grinta uit de kleedkamer gekomen. Kansen levert dat nog niet op, een gele kaart helaas wel voor Lars Bender.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Geen wijzigingen bij de start van de tweede helft. Stoomt Inter door naar de halve finales of heeft Leverkusen nog wat in petto? . 2e helft Geen wijzigingen bij de start van de tweede helft. Stoomt Inter door naar de halve finales of heeft Leverkusen nog wat in petto?

46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

21:55 rust, 21 uur 55. Lukaku met de tweede goal voor Inter.

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Inter duikt de rust in met een 2-1-voorsprong. Barella opende al op het kwartier de score en halfweg de eerste helft pakte ook de beresterke Lukaku zijn goaltje mee. Leverkusen leek uitgeteld, maar toptalent Havertz bracht de Duitse ploeg weer in de wedstrijd. . Rust Inter duikt de rust in met een 2-1-voorsprong. Barella opende al op het kwartier de score en halfweg de eerste helft pakte ook de beresterke Lukaku zijn goaltje mee. Leverkusen leek uitgeteld, maar toptalent Havertz bracht de Duitse ploeg weer in de wedstrijd.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

44' Gele kaart voor Daley Sinkgraven van Bayer 04 Leverkusen tijdens eerste helft, minuut 44 Daley Sinkgraven Bayer 04 Leverkusen

43' eerste helft, minuut 43. Na D'Ambrosio bij Inter heeft nu ook Leverkusen een geel karton te pakken. Sinkgraven gaat in het boekje van ref Del Cerro Grande. . Na D'Ambrosio bij Inter heeft nu ook Leverkusen een geel karton te pakken. Sinkgraven gaat in het boekje van ref Del Cerro Grande.

40' eerste helft, minuut 40. Lukaku speelt sterke partij. Met de rust in zicht is het afwachten of één van beide ploegen het laken nog naar zich toetrekt. Inter schakelt nog eens een versnelling hoger, met de ijzersterke Lukaku in een hoofdrol. De Rode Duivel is niet van de bal te zetten en fungeert als een dankbaar afspeelpunt voor zijn ploegmaats. . Lukaku speelt sterke partij Met de rust in zicht is het afwachten of één van beide ploegen het laken nog naar zich toetrekt. Inter schakelt nog eens een versnelling hoger, met de ijzersterke Lukaku in een hoofdrol. De Rode Duivel is niet van de bal te zetten en fungeert als een dankbaar afspeelpunt voor zijn ploegmaats.

35' eerste helft, minuut 35. Inter is zijn dominantie toch een beetje kwijtgespeeld sinds de aansluitingstreffer van Havertz. Lukaku en co leken alles prima onder controle te hebben, maar Leverkusen gelooft nu duidelijk weer in zijn kansen. . Inter is zijn dominantie toch een beetje kwijtgespeeld sinds de aansluitingstreffer van Havertz. Lukaku en co leken alles prima onder controle te hebben, maar Leverkusen gelooft nu duidelijk weer in zijn kansen.

34' eerste helft, minuut 34.

32' Gele kaart voor Danilo D'Ambrosio van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 32 Danilo D'Ambrosio Internazionale

31' eerste helft, minuut 31. De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor D'Ambrosio. Hij stopt Diaby foutief af. Leverkusen komt toch wat beter in de wedstrijd. . De eerste gele kaart van de wedstrijd is voor D'Ambrosio. Hij stopt Diaby foutief af. Leverkusen komt toch wat beter in de wedstrijd.

29' Voor Lukaku is het alvast een avond om niet te vergeten. eerste helft, minuut 29. Voor Lukaku is het alvast een avond om niet te vergeten. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

28' eerste helft, minuut 28. Geen penalty. De VAR is het niet eens met scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande. Die moet naar de monitor gaan kijken en komt terug op zijn beslissing. Terecht besluit, want Sinkgraven raakte de bal met zijn schouder en niet met zijn bovenarm. . Geen penalty De VAR is het niet eens met scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande. Die moet naar de monitor gaan kijken en komt terug op zijn beslissing. Terecht besluit, want Sinkgraven raakte de bal met zijn schouder en niet met zijn bovenarm.

27' eerste helft, minuut 27. Penalty? Penalty voor Inter. Sinkgraven krijgt de bal van D'Ambrosio tegen zijn arm en de ref wijst naar de stip. Of komt de VAR tussenbeide? Lukaku staat in elk geval klaar om te trappen. . Penalty? Penalty voor Inter. Sinkgraven krijgt de bal van D'Ambrosio tegen zijn arm en de ref wijst naar de stip. Of komt de VAR tussenbeide? Lukaku staat in elk geval klaar om te trappen.

26' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 26 door Kai Havertz van Bayer 04 Leverkusen. 2, 1. goal Internazionale Bayer 04 Leverkusen 2 1

25' eerste helft, minuut 25. Havertz geeft Leverkusen weer hoop. De buit is nog niet binnen voor Inter. Na een knappe één-twee met Volland neemt Havertz doelman Handanovic te grazen. Hij tikt de aansluitingstreffer door de benen van de doelman. . Havertz geeft Leverkusen weer hoop De buit is nog niet binnen voor Inter. Na een knappe één-twee met Volland neemt Havertz doelman Handanovic te grazen. Hij tikt de aansluitingstreffer door de benen van de doelman.

24' eerste helft, minuut 24. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

24' eerste helft, minuut 24.

23' eerste helft, minuut 23. Hradecky voorkomt tweede treffer van Lukaku. Bijna is daar al de tweede treffer voor Lukaku! Hij kan zich op snelheid doorzetten en verschijnt alleen voor Hradecky, maar dit keer komt de doelman als winnaar uit de strijd. . Hradecky voorkomt tweede treffer van Lukaku Bijna is daar al de tweede treffer voor Lukaku! Hij kan zich op snelheid doorzetten en verschijnt alleen voor Hradecky, maar dit keer komt de doelman als winnaar uit de strijd.

22' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 22 door Romelu Lukaku van Internazionale. 2, 0. goal Internazionale Bayer 04 Leverkusen 2 0

20' eerste helft, minuut 20. Lukaku slaat toe! Jawel, hij doet het weer! Lukaku houdt Tapsoba prima af in de zestien en al vallend tikt hij de bal in doel. Zijn 9e treffer in evenveel Europa League-wedstrijden, een record. . Lukaku slaat toe! Jawel, hij doet het weer! Lukaku houdt Tapsoba prima af in de zestien en al vallend tikt hij de bal in doel. Zijn 9e treffer in evenveel Europa League-wedstrijden, een record.

20' eerste helft, minuut 20. Leverkusen ontsnapt aan de 2-0. Leverkusen kijkt ei zo na tegen een dubbele achterstand aan na een knappe actie van Lautaro Martinez. Hij legt de bal vanaf de achterlijn prima terug op Barella, maar die besluit op Hradecky. . Leverkusen ontsnapt aan de 2-0 Leverkusen kijkt ei zo na tegen een dubbele achterstand aan na een knappe actie van Lautaro Martinez. Hij legt de bal vanaf de achterlijn prima terug op Barella, maar die besluit op Hradecky.

19' eerste helft, minuut 19. Het mag geen verrassing zijn dat Inter de score opent vanavond. Dit is al de 7e keer in de laatste 8 wedstrijden dat de Italiaanse ploeg als eerste raak treft. . Het mag geen verrassing zijn dat Inter de score opent vanavond. Dit is al de 7e keer in de laatste 8 wedstrijden dat de Italiaanse ploeg als eerste raak treft.

17' eerste helft, minuut 17.

16' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 16 door Nicolò Barella van Internazionale. 1, 0. goal Internazionale Bayer 04 Leverkusen 1 0

14' eerste helft, minuut 14. Barella opent de score voor Inter! Inter heeft zijn vroege voorsprong te pakken! Lukaku haalt van dichtbij uit in de draai, maar ziet zijn schot afgeblokt. In de herneming knalt Barella de bal buiten het bereik van Hradecky. . Barella opent de score voor Inter! Inter heeft zijn vroege voorsprong te pakken! Lukaku haalt van dichtbij uit in de draai, maar ziet zijn schot afgeblokt. In de herneming knalt Barella de bal buiten het bereik van Hradecky.



14' eerste helft, minuut 14. Eindelijk eens wat diepgang in het spel van Leverkusen. Havertz stuurt Volland de zestien in, maar die mist zijn controle en levert dan zwakke voorzet af. . Eindelijk eens wat diepgang in het spel van Leverkusen. Havertz stuurt Volland de zestien in, maar die mist zijn controle en levert dan zwakke voorzet af.

11' eerste helft, minuut 11. Wachten op doelgevaar. Leverkusen bijt zich voorlopig de tanden stuk op de defensieve organisatie van Inter. De Italianen slagen er op hun beurt niet in om Hradecky het vuur aan de schenen te leggen. . Wachten op doelgevaar Leverkusen bijt zich voorlopig de tanden stuk op de defensieve organisatie van Inter. De Italianen slagen er op hun beurt niet in om Hradecky het vuur aan de schenen te leggen.

7' eerste helft, minuut 7. Inter voert de druk nu stelselmatig op. Leverkusen wordt in het defensief gedrongen, maar probeert er toch af en toe uit te komen. . Inter voert de druk nu stelselmatig op. Leverkusen wordt in het defensief gedrongen, maar probeert er toch af en toe uit te komen.

6' eerste helft, minuut 6. Inter legt een prima aanval op de mat. D'Ambrosio slaagt er net niet in om de bal breed te leggen voor Lukaku. De Rode Duivel stond wel uitstekend gepositioneerd. . Inter legt een prima aanval op de mat. D'Ambrosio slaagt er net niet in om de bal breed te leggen voor Lukaku. De Rode Duivel stond wel uitstekend gepositioneerd.

4' eerste helft, minuut 4. De warme temperaturen lijken beide ploegen niet te deren. Er wordt meteen een stevig tempo ontwikkeld. Kansen zijn er voorlopig nog niet. . De warme temperaturen lijken beide ploegen niet te deren. Er wordt meteen een stevig tempo ontwikkeld. Kansen zijn er voorlopig nog niet.

4' eerste helft, minuut 4.

1' eerste helft, minuut 1. Achteraan bij Leverkusen laten ze al meteen een steek vallen. Lukaku is bij de pinken, maar kan zich niet doorzetten. . Achteraan bij Leverkusen laten ze al meteen een steek vallen. Lukaku is bij de pinken, maar kan zich niet doorzetten.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Leverkusen heeft de kwartfinale tegen Inter op gang getrapt. Vliegen beide ploegen er meteen in? . Aftrap Leverkusen heeft de kwartfinale tegen Inter op gang getrapt. Vliegen beide ploegen er meteen in?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:59 Leverkusen kan op de valreep geen beroep doen op Bender. Hij wordt in de basis vervangen door Tah. vooraf, 20 uur 59. Leverkusen kan op de valreep geen beroep doen op Bender. Hij wordt in de basis vervangen door Tah. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:47 Slaat "Lula" opnieuw toe? vooraf, 20 uur 47. Slaat "Lula" opnieuw toe? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:38 vooraf, 20 uur 38. Goals gegarandeerd? Het zou geen verrassing zijn mocht Inter straks de score openen. In 6 van zijn laatste 7 wedstrijden trof het team van Antonio Conte als eerste raak. Ook bij Leverkusen weten ze het doel staan. Slechts één keer in hun voorbije 12 Europa League-wedstrijden kon het Duitse team niet scoren. . Goals gegarandeerd? Het zou geen verrassing zijn mocht Inter straks de score openen. In 6 van zijn laatste 7 wedstrijden trof het team van Antonio Conte als eerste raak. Ook bij Leverkusen weten ze het doel staan. Slechts één keer in hun voorbije 12 Europa League-wedstrijden kon het Duitse team niet scoren.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:31 vooraf, 20 uur 31. Romelu speelt zo'n sterk seizoen, omdat zijn team hem ondersteunt. Ik ben blij dat hij zich zo goed geïntegreerd heeft. Hij is een fantastische speler en zijn integratie is vergemakkelijkt door de andere spelers. Er is een geweldige chemie ontstaan. Inter-coach Antonio Conte. Romelu speelt zo'n sterk seizoen, omdat zijn team hem ondersteunt. Ik ben blij dat hij zich zo goed geïntegreerd heeft. Hij is een fantastische speler en zijn integratie is vergemakkelijkt door de andere spelers. Er is een geweldige chemie ontstaan. Inter-coach Antonio Conte

20:27 vooraf, 20 uur 27. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:26 vooraf, 20 uur 26. Lukaku in het spoor van Ronaldo. Lukaku scoorde dit seizoen al 30 keer voor Inter in alle competities. De Rode Duivel wil graag op gelijke hoogte komen van Ronaldo. De Braziliaan trof destijds in zijn eerste seizoen bij Inter 34 keer raak. Daarmee leidde hij Inter naar UEFA Cup-winst in 1998. Kan Lukaku dat kunststukje overdoen? . Lukaku in het spoor van Ronaldo Lukaku scoorde dit seizoen al 30 keer voor Inter in alle competities. De Rode Duivel wil graag op gelijke hoogte komen van Ronaldo. De Braziliaan trof destijds in zijn eerste seizoen bij Inter 34 keer raak. Daarmee leidde hij Inter naar UEFA Cup-winst in 1998. Kan Lukaku dat kunststukje overdoen?

20:25 Dikt Lukaku zijn doelpuntenaantal verder aan? vooraf, 20 uur 25. Dikt Lukaku zijn doelpuntenaantal verder aan? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:19 vooraf, 20 uur 19. Het is jammer dat Charlie (Aránguiz, red.) er niet bij is, want hij is een bijzonder belangrijke speler. Maar we hebben in het verleden al getoond dat we dat kunnen opvangen. Leverkusen-trainer Peter Bosz. Het is jammer dat Charlie (Aránguiz, red.) er niet bij is, want hij is een bijzonder belangrijke speler. Maar we hebben in het verleden al getoond dat we dat kunnen opvangen. Leverkusen-trainer Peter Bosz

20:18 vooraf, 20 uur 18. Leverkusen kan vanavond geen beroep doen op Charles Aránguiz. De Chileen liep in de 1/8e finale tegen Glasgow Rangers tegen zijn derde gele kaart aan en moet geschorst toekijken. . Leverkusen kan vanavond geen beroep doen op Charles Aránguiz. De Chileen liep in de 1/8e finale tegen Glasgow Rangers tegen zijn derde gele kaart aan en moet geschorst toekijken.

20:17 Ook in Düsseldorf is het warm. vooraf, 20 uur 17. Ook in Düsseldorf is het warm. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:17 vooraf, 20 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

20:17 vooraf, 20 uur 17. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:47 Houdt hij die reeks in stand? vooraf, 12 uur 47. Houdt hij die reeks in stand? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

12:47 vooraf, 12 uur 47. Bekijk hier hoe Inter dankzij een goal van Lukaku Getafe wipte. Bekijk hier hoe Inter dankzij een goal van Lukaku Getafe wipte

12:45 vooraf, 12 uur 45. Inter - Leverkusen. Inter plaatste zich vorige week voor de kwartfinales van de Europa League ten koste van Getafe, Leverkusen rekende voor de coronapauze al af met Glasgow Rangers. De Italianen ontmoeten vanavond de Duitsers in de Final 8, die in Duitsland gespeeld wordt. Volg de match hier op de voet. . Inter - Leverkusen Inter plaatste zich vorige week voor de kwartfinales van de Europa League ten koste van Getafe, Leverkusen rekende voor de coronapauze al af met Glasgow Rangers.

De Italianen ontmoeten vanavond de Duitsers in de Final 8, die in Duitsland gespeeld wordt. Volg de match hier op de voet.

12:45 - Vooraf Vooraf, 12 uur 45

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Diego Godín, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Danilo D'Ambrosio, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ashley Young, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Danilo D'Ambrosio, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Diego Godín, Samir Handanovic

Opstelling Bayer 04 Leverkusen. Lukáš Hrádecký, Lars Bender, Jonathan Tah, Edmond Tapsoba, Daley Sinkgraven, Exequiel Palacios, Kerem Demirbay, Julian Baumgartlinger, Kai Havertz, Kevin Volland, Moussa Diaby Opstelling Bayer 04 Leverkusen Moussa Diaby, Kevin Volland, Kai Havertz, Julian Baumgartlinger, Kerem Demirbay, Exequiel Palacios, Daley Sinkgraven, Edmond Tapsoba, Jonathan Tah, Lars Bender, Lukáš Hrádecký