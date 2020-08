LIVESTREAM - Scorebord opnieuw gelijk in bijzonder leuke halve finale

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Na een boeiende eerste helft is alles nog mogelijk in deze halve finale. United was de meest dreigende ploeg, maar Sevilla liet zich niet intimideren en wiste de penaltygoal van Fernandes uit. . Rust Na een boeiende eerste helft is alles nog mogelijk in deze halve finale. United was de meest dreigende ploeg, maar Sevilla liet zich niet intimideren en wiste de penaltygoal van Fernandes uit.

45+2' eerste helft eerste helft, minuut 47 match afgelopen

45+2' eerste helft, minuut 47. United countert slecht. Rashford sprint met veel ruimte rond zich richting het doel van Sevilla, maar loopt zich vast. Het is het slotakkoord van deze eerste helft waarschijnlijk. Dit had beter gemoeten, want Martial was mee. . United countert slecht Rashford sprint met veel ruimte rond zich richting het doel van Sevilla, maar loopt zich vast. Het is het slotakkoord van deze eerste helft waarschijnlijk. Dit had beter gemoeten, want Martial was mee.

42' eerste helft, minuut 42. Poppen wat aan het dansen. Geen publiek in het stadion, maar toch opeens veel geroep en gescheld. Williams en En-Nesyri kunnen het niet al te best met elkaar vinden en hun ploegmaats op de banken springen ook recht. Brych blust het brandje. . Poppen wat aan het dansen Geen publiek in het stadion, maar toch opeens veel geroep en gescheld. Williams en En-Nesyri kunnen het niet al te best met elkaar vinden en hun ploegmaats op de banken springen ook recht. Brych blust het brandje.

41' eerste helft, minuut 41. Martial trapt iets te wild over doel. Martial trapt iets te wild over doel

35' eerste helft, minuut 35. Kanonskogel. Rashford stuurt nog eens een energiestoot door het stadion met een loeiharde vrije trap. Doelman Bounou schroeit er bijna zijn handen aan en moet lossen. De bal komt bij Maguire, maar die zijn voeten zijn niet verfijnd genoeg om een perfecte voorzet af te leveren. Weg kans. . Kanonskogel Rashford stuurt nog eens een energiestoot door het stadion met een loeiharde vrije trap. Doelman Bounou schroeit er bijna zijn handen aan en moet lossen. De bal komt bij Maguire, maar die zijn voeten zijn niet verfijnd genoeg om een perfecte voorzet af te leveren. Weg kans.

34' eerste helft, minuut 34. De wedstrijd lijkt een rustpunt te hebben bereikt na een halfuur aan hoog tempo. Peter Vandenbempt. De wedstrijd lijkt een rustpunt te hebben bereikt na een halfuur aan hoog tempo. Peter Vandenbempt

31' eerste helft, minuut 31. Prima kans Martial. United heeft nog altijd weinig de bal, maar als het naar voort schuift, dan dreigt er gevaar voor Sevilla. Pogba bedient Martial, maar de Fransman schiet over. Sevilla mag hier niet klagen. . Prima kans Martial United heeft nog altijd weinig de bal, maar als het naar voort schuift, dan dreigt er gevaar voor Sevilla. Pogba bedient Martial, maar de Fransman schiet over. Sevilla mag hier niet klagen.

29' eerste helft, minuut 29. Suso rondt knappe aanval van Sevilla af: 1-1. Suso rondt knappe aanval van Sevilla af: 1-1

27' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 27 door Suso van Sevilla. 1, 1. goal Sevilla Manchester United rust 1 1

25' eerste helft, minuut 25. 1-1 de gelijkmaker van Suso. Sevilla wordt beloond voor zijn aanvallend spel na de 0-1. Ocampos en Reguilon zetten een prachtige aanval op op hun linkerflank. Reguilon ziet Suso aan de tweede paal staan en die werkt af. De verdiende gelijkmaker. . 1-1 de gelijkmaker van Suso Sevilla wordt beloond voor zijn aanvallend spel na de 0-1. Ocampos en Reguilon zetten een prachtige aanval op op hun linkerflank. Reguilon ziet Suso aan de tweede paal staan en die werkt af. De verdiende gelijkmaker.

24' eerste helft, minuut 24. Langs de zijlijn lijkt trainer Lopetegui niet ontevreden. Peter Vandenbempt. Langs de zijlijn lijkt trainer Lopetegui niet ontevreden. Peter Vandenbempt

23' eerste helft, minuut 23. Het aangename hoge tempo van de eerste 20 minuten wordt gebroken door een opeenvolging van overtredingen. Diego Carlos krijgt terecht geel voor een harde beuk aan Martial. Fred ontsnapt meteen daarna voor een tackle op de voeten van Ocampos. . Het aangename hoge tempo van de eerste 20 minuten wordt gebroken door een opeenvolging van overtredingen. Diego Carlos krijgt terecht geel voor een harde beuk aan Martial. Fred ontsnapt meteen daarna voor een tackle op de voeten van Ocampos.



23' Gele kaart voor Diego Carlos van Sevilla tijdens eerste helft, minuut 23 Diego Carlos Sevilla

22' eerste helft, minuut 22. Ocampos duikt gevaarlijk op voor doel. Ocampos duikt gevaarlijk op voor doel

19' eerste helft, minuut 19. Fred kan zijn schot niet goed plaatsen. Fred kan zijn schot niet goed plaatsen

18' eerste helft, minuut 18.

18' eerste helft, minuut 18. Hoog tempo in deze wedstrijd, Champions League-tempo. Peter Vandenbempt. Hoog tempo in deze wedstrijd, Champions League-tempo. Peter Vandenbempt

18' eerste helft, minuut 18. Ocampos schiet op De Gea. Hij heeft zich een kwartier weggestoken, maar eindelijk toont Ocampos zich De Argentijn knalt staalhard uit een scherpe hoek, maar De Gea redt. . Ocampos schiet op De Gea Hij heeft zich een kwartier weggestoken, maar eindelijk toont Ocampos zich De Argentijn knalt staalhard uit een scherpe hoek, maar De Gea redt.



18' Gele kaart voor Brandon Williams van Manchester United tijdens eerste helft, minuut 18 Brandon Williams Manchester United

15' eerste helft, minuut 15. De dreiging komt van United. Peter Vandenbempt. De dreiging komt van United. Peter Vandenbempt

13' eerste helft, minuut 13. De bal is voor Sevilla, maar de dreiging komt van United. Fred is de volgende die opduikt in het strafschopgebied. Hij gaat voorbij Diego Carlos, maar kan zijn schot niet tussen het kader plaatsen. . De bal is voor Sevilla, maar de dreiging komt van United. Fred is de volgende die opduikt in het strafschopgebied. Hij gaat voorbij Diego Carlos, maar kan zijn schot niet tussen het kader plaatsen.

10' eerste helft, minuut 10. Aan de overzijde geen penalty. Een reactie van Sevilla laat niet lang op zich wachten. Banega komt in het strafschopgebied, maar lijkt dan toch ook een duw te krijgen. "Neen", zegt scheidsrechter Brych. . Aan de overzijde geen penalty Een reactie van Sevilla laat niet lang op zich wachten. Banega komt in het strafschopgebied, maar lijkt dan toch ook een duw te krijgen. "Neen", zegt scheidsrechter Brych.

10' eerste helft, minuut 10. Fernandes mag al na 10 minuten scoren vanaf de stip tegen Sevilla: 0-1. Fernandes mag al na 10 minuten scoren vanaf de stip tegen Sevilla: 0-1

10' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 10 door Bruno Fernandes van Manchester United. 0, 1. penalty Sevilla Manchester United rust 0 1

8' eerste helft, minuut 8. 0-1: Fernandes schiet hem héérlijk binnen. De Portugees Fernandes bewijst nog maar eens waarom hij elke euro waard was. Hij trapt de bal - met een voorafgaand sprongetje - heerlijk in de linkerbovenhoek. United al vroeg op voorsprong. . 0-1: Fernandes schiet hem héérlijk binnen De Portugees Fernandes bewijst nog maar eens waarom hij elke euro waard was. Hij trapt de bal - met een voorafgaand sprongetje - heerlijk in de linkerbovenhoek. United al vroeg op voorsprong.

6' eerste helft, minuut 6. Penalty voor United. Een late tackle van Diego Carlos op Rashford levert United een vroege penalty op. Rashford kon nog wel schieten, maar op de beslissing van ref Brych valt weinig in te brengen. . Penalty voor United Een late tackle van Diego Carlos op Rashford levert United een vroege penalty op. Rashford kon nog wel schieten, maar op de beslissing van ref Brych valt weinig in te brengen.

3' eerste helft, minuut 3. Daar is de energieke Reguilon een eerste keer voor Sevilla. De linksachter haalt de achterlijn, maar zijn voorzet vindt geen ploegmaat. Het zal niet de laatste keer zijn dat de huurling van Real Madrid ver zal mee opschuiven. . Daar is de energieke Reguilon een eerste keer voor Sevilla. De linksachter haalt de achterlijn, maar zijn voorzet vindt geen ploegmaat. Het zal niet de laatste keer zijn dat de huurling van Real Madrid ver zal mee opschuiven.

2' eerste helft, minuut 2. Begin eerste helft. De bal rolt in Keulen voor de eerste halve finale in de Europa League. Een topaffiche op papier. Maken United en Sevilla dat ook waar op het veld? Bekijk het hier. . Begin eerste helft De bal rolt in Keulen voor de eerste halve finale in de Europa League. Een topaffiche op papier. Maken United en Sevilla dat ook waar op het veld? Bekijk het hier.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:16 vooraf, 20 uur 16. Exact dezelfde namen bij Sevilla als tegen Wolverhampton. Dezelfde 11 spelers als in de kwartfinale tegen Wolverhampton starten. Het wordt opletten voor United voor de geniale voeten van Banega op het middenveld. Voor alleskunner Ocampos, die een geweldig seizoen speelt en voor de energie van Reguilon op de linkerflank. Op de bank zien we onder meer de Nederlandse spits Luuk De Jong. . Exact dezelfde namen bij Sevilla als tegen Wolverhampton Dezelfde 11 spelers als in de kwartfinale tegen Wolverhampton starten. Het wordt opletten voor United voor de geniale voeten van Banega op het middenveld. Voor alleskunner Ocampos, die een geweldig seizoen speelt en voor de energie van Reguilon op de linkerflank. Op de bank zien we onder meer de Nederlandse spits Luuk De Jong.

20:11 vooraf, 20 uur 11. Twee wissels bij United. In vergelijking met de kwartfinale tegen Kopenhagen zien we twee wissels op het wedstrijdblad bij Manchester United. In doel kiest Solskjear voor De Gea, die de laatste tijd niet altijd heel betrouwbaar was. Centraal in de verdediging voor de doelman krijgt Lindelöf opnieuw de voorkeur op Bailly. Voor de rest geen wissels, wat betekent dat Martial begint als diepe spits met Greenwood en Rashford in steun op de flanken en Fernandes in de rug. . Twee wissels bij United In vergelijking met de kwartfinale tegen Kopenhagen zien we twee wissels op het wedstrijdblad bij Manchester United. In doel kiest Solskjear voor De Gea, die de laatste tijd niet altijd heel betrouwbaar was. Centraal in de verdediging voor de doelman krijgt Lindelöf opnieuw de voorkeur op Bailly. Voor de rest geen wissels, wat betekent dat Martial begint als diepe spits met Greenwood en Rashford in steun op de flanken en Fernandes in de rug.

20:10 - Vooraf Vooraf, 20 uur 10

Opstelling Sevilla. Yassine Bono, Jesús Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Sergio Reguilón, Éver Banega, Fernando, Jordán, Suso, Youssef En-Nesyri, Lucas Ocampos Opstelling Sevilla Lucas Ocampos, Youssef En-Nesyri, Suso, Jordán, Fernando, Éver Banega, Sergio Reguilón, Diego Carlos, Jules Kounde, Jesús Navas, Yassine Bono

Opstelling Manchester United. David De Gea, Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelöf, Harry Maguire, Brandon Williams, Bruno Fernandes, Fred, Paul Pogba, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford Opstelling Manchester United Marcus Rashford, Anthony Martial, Mason Greenwood, Paul Pogba, Fred, Bruno Fernandes, Brandon Williams, Harry Maguire, Victor Lindelöf, Aaron Wan-Bissaka, David De Gea