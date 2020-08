LIVE: Lautaro Martinez wijst Inter de weg in halve finale tegen Sjachtar

Fase per fase

23' eerste helft, minuut 23. Counterend Inter? Sjachtar is niet van plan zomaar over zich heen te laten lopen. Taison geeft met een kloeke rush een impuls aan zijn landgenoten. Bij Inter zijn ze natuurlijk tevreden om op de counter te speculeren, want met Lukaku hebben ze hiervoor een gedroomd wapen. . Counterend Inter? Sjachtar is niet van plan zomaar over zich heen te laten lopen. Taison geeft met een kloeke rush een impuls aan zijn landgenoten. Bij Inter zijn ze natuurlijk tevreden om op de counter te speculeren, want met Lukaku hebben ze hiervoor een gedroomd wapen.

20' eerste helft, minuut 20. Barella heeft zijn draai gevonden en zorgt opnieuw voor de versnelling. Deze keer loopt het wel goed af voor Sjachtar. . Barella heeft zijn draai gevonden en zorgt opnieuw voor de versnelling. Deze keer loopt het wel goed af voor Sjachtar.

20' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 20 door Lautaro Martínez van Internazionale. 1, 0. goal Internazionale Shakhtar Donetsk 1 0

18' eerste helft, minuut 18. GOAL: Lautaro Martinez met de kopbal! Doelman Pjatov speelt de bal niet goed weg. Barella heeft alle ruimte op rechts en vindt met zijn voorzet ook nog eens de knikker van Martinez. . GOAL: Lautaro Martinez met de kopbal! Doelman Pjatov speelt de bal niet goed weg. Barella heeft alle ruimte op rechts en vindt met zijn voorzet ook nog eens de knikker van Martinez.



18' eerste helft, minuut 18. Werden we in Inter-Leverkusen verwend met een stormachtige openingsfase dan is het nu huilen met de pet op. . Werden we in Inter-Leverkusen verwend met een stormachtige openingsfase dan is het nu huilen met de pet op.

14' eerste helft, minuut 14. Slordige Lukaku. Lukaku wordt een eerste keer gelanceerd, door Barella. Hij gooit er een paar scharen uit en wil dan terugleggen op een ploegmaat. Maar de bal gaat aan alle nerazzurri voorbij. . Slordige Lukaku Lukaku wordt een eerste keer gelanceerd, door Barella. Hij gooit er een paar scharen uit en wil dan terugleggen op een ploegmaat. Maar de bal gaat aan alle nerazzurri voorbij.

11' eerste helft, minuut 11. Kansloos. Sjachtar heeft al een tijdje overgenomen van Inter, ze laten de bal lekker rondgaan. Maar na iets meer dan 10 minuten hebben de keepers nog geen werk gehad. . Kansloos Sjachtar heeft al een tijdje overgenomen van Inter, ze laten de bal lekker rondgaan. Maar na iets meer dan 10 minuten hebben de keepers nog geen werk gehad.

Romelu Lukaku is niet alleen de stormram bij Inter, maar ook de marathonman. Als hij de finale haalt, kan hij afklokken op 51 duels dit seizoen.

8' eerste helft, minuut 8. Eerste dreiging Sjachtar. De Brazilianen laten een eerste kunstje zien. Het begint al met een heerlijke controle van Marlos op een diepe bal. Diezelfde bal doet nog enkele Braziliaanse stationnetjes aan, maar de terminus wordt niet bereikt. . Eerste dreiging Sjachtar De Brazilianen laten een eerste kunstje zien. Het begint al met een heerlijke controle van Marlos op een diepe bal. Diezelfde bal doet nog enkele Braziliaanse stationnetjes aan, maar de terminus wordt niet bereikt.

5' eerste helft, minuut 5. Sjachtar vs. Inter, dat is ook een beetje dartele Brazilianen in de aanval tegen uitgekookte verdediger in de defensie. Brozovic zet dat nog eens extra in de verf door met een flinke por een Braziliaan opzij te duwen en weg te lopen met de bal. . Sjachtar vs. Inter, dat is ook een beetje dartele Brazilianen in de aanval tegen uitgekookte verdediger in de defensie. Brozovic zet dat nog eens extra in de verf door met een flinke por een Braziliaan opzij te duwen en weg te lopen met de bal.

3' eerste helft, minuut 3. Een gezapige openingsfase in Düsseldorf. Inter heeft bijna de hele tijd de bal, maar van Sturm und Drang is geen sprake. . Een gezapige openingsfase in Düsseldorf. Inter heeft bijna de hele tijd de bal, maar van Sturm und Drang is geen sprake.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Met zijn eerste balcontact van de match schiet Lukau de wedstrijd op gang. Er is al meteen iets niet in de haak met de bal. Even wat verwarring. . Aftrap Met zijn eerste balcontact van de match schiet Lukau de wedstrijd op gang. Er is al meteen iets niet in de haak met de bal. Even wat verwarring.

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:59 vooraf, 20 uur 59. De spelers hebben hun posities ingenomen op het veld. Zo meteen mag Lukaku aftrappen. . De spelers hebben hun posities ingenomen op het veld. Zo meteen mag Lukaku aftrappen.

20:36 vooraf, 20 uur 36. 10 op 10 voor Lukaku? Met zijn doelpunt tegen Leverkusen kon Romelu Lukaku als eerste speler ooit in 9 matchen op een rij scoren in de Europa League, in totaal goed voor 12 goals. Als hij die reeks kan voortzetten, wenkt de finale. . 10 op 10 voor Lukaku? Met zijn doelpunt tegen Leverkusen kon Romelu Lukaku als eerste speler ooit in 9 matchen op een rij scoren in de Europa League, in totaal goed voor 12 goals. Als hij die reeks kan voortzetten, wenkt de finale.

20:36 vooraf, 20 uur 36. Europa League Goals De 12 Europa League-doelpunten van Romelu Lukaku in 9 matchen op een rij

20:34 vooraf, 20 uur 34. Zo ging het in de kwartfinales. Terwijl Sjachtar zich met sprekend gemak van Bazel ontdeed (4-1, met 4 Braziliaanse goals) moest Inter tot aan het gaatje gaan om Leverkusen af te houden. Lukaku scoorde een van de 2 Inter-goals. . Zo ging het in de kwartfinales Terwijl Sjachtar zich met sprekend gemak van Bazel ontdeed (4-1, met 4 Braziliaanse goals) moest Inter tot aan het gaatje gaan om Leverkusen af te houden. Lukaku scoorde een van de 2 Inter-goals.

20:33 vooraf, 20 uur 33. Inter-Leverkusen 2-1. Inter-Leverkusen 2-1

20:33 vooraf, 20 uur 33. Sjachtar-Bazel 4-1. Sjachtar-Bazel 4-1

20:29 vooraf, 20 uur 29. Laatste Europese finales. Inter en Sjachtar staan alletwee al op de erelijst van de Europa League/UEFA Cup. Sjachtar won in 2009 de finale tegen Werder Bremen, voor de laatste van 3 triomfen van Inter moeten we al teruggaan naar 1998, toen het Lazio versloeg in de finale. Nadien won Inter wel nog de Champions League, onder leiding van José Mourinho. . Laatste Europese finales Inter en Sjachtar staan alletwee al op de erelijst van de Europa League/UEFA Cup. Sjachtar won in 2009 de finale tegen Werder Bremen, voor de laatste van 3 triomfen van Inter moeten we al teruggaan naar 1998, toen het Lazio versloeg in de finale. Nadien won Inter wel nog de Champions League, onder leiding van José Mourinho.

20:14 vooraf, 20 uur 14. Sjachtar vol Brazilianen. Naar goeie gewoonte heeft Sjachtar Donetsk opnieuw een team vol Brazilianen bij elkaar geraapt. De bekendste is wellicht aanvaller Taison, die al sinds 2013 voor de Oekraïners speelt. Daarnaast zijn ook Dodo, Alan Patrick, Marlos, Marco Antonio en Junior Moraes in Brazilië geboren. Dat maakt 6 Braziliaanse basisspelers. Op de banken vinden we nog 5 andere Brazilianen terug, net als trouwens ook Sergej Bolbat, ex-speler van Lokeren. Ook Jevgeni Konopljanka (ex-Sevilla en -Schalke) begint op de bank. . Sjachtar vol Brazilianen Naar goeie gewoonte heeft Sjachtar Donetsk opnieuw een team vol Brazilianen bij elkaar geraapt. De bekendste is wellicht aanvaller Taison, die al sinds 2013 voor de Oekraïners speelt.

Daarnaast zijn ook Dodo, Alan Patrick, Marlos, Marco Antonio en Junior Moraes in Brazilië geboren. Dat maakt 6 Braziliaanse basisspelers. Op de banken vinden we nog 5 andere Brazilianen terug, net als trouwens ook Sergej Bolbat, ex-speler van Lokeren. Ook Jevgeni Konopljanka (ex-Sevilla en -Schalke) begint op de bank.

20:13 vooraf, 20 uur 13. Geen verrassingen bij Inter. Antonio Conte heeft geen enkele wijziging doorgevoerd aan zijn basiselftal in vergelijking met de kwartfinale tegen Leverkusen. Uiteraard staat Romelu Lukaku weer in de spits, gekoppeld aan Lautaro Martinez. . Geen verrassingen bij Inter Antonio Conte heeft geen enkele wijziging doorgevoerd aan zijn basiselftal in vergelijking met de kwartfinale tegen Leverkusen. Uiteraard staat Romelu Lukaku weer in de spits, gekoppeld aan Lautaro Martinez.

20:12 - Vooraf Vooraf, 20 uur 12

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Diego Godín, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Danilo D'Ambrosio, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ashley Young, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Danilo D'Ambrosio, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Diego Godín, Samir Handanovic

Opstelling Shakhtar Donetsk. Andriy Pyatov, Dodo, Serhiy Kryvtsov, Davit Khocholava, Mykola Matviyenko, Marlos, Marcos Antonio, Alan Patrick, Taras Stepanenko, Taison, Júnior Moraes Opstelling Shakhtar Donetsk Júnior Moraes, Taison, Taras Stepanenko, Alan Patrick, Marcos Antonio, Marlos, Mykola Matviyenko, Davit Khocholava, Serhiy Kryvtsov, Dodo, Andriy Pyatov