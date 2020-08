Koningskoppel Lukaku-Lautaro, elk goed voor 2 goals, schiet Inter naar EL-finale

Inter-Sjachtar in een notendop

Bekijk de ruime samenvatting:

Inter walst na de rust over weerloos Sjachtar

Sjachtar Donetsk is al verschillende jaren een geliefd toevluchtsoord voor Brazilianen op zoek naar voetbalgeluk (en veel dollars). In de kwartfinales tegen Bazel (4-1) lieten die Brazilianen zien hoe ze kunnen huishouden. Maar de uitgekookte machine van Conte kon de Goddelijke Kanaries deze keer vleugellam leggen.

Inter werd ook gediend door de omstandigheden, want na een saaie openingsfase kon Martinez met het eerste schot op doel (eigenlijk een kopbal) van de match scoren.

Pas na de rust kregen we het échte Inter te zien en geleidelijk aan ook de échte Lukaku. Eerst was er nog de onbegrijpelijke misser van Junior Moraes, het laatste wapenfeit van Sjachtar, daarna denderden de Italianen over de Oekraïners.

Als proevertje bood Lukaku Martinez de 3-0 aan, maar het was vanwege zijn vele opzichtige gebaren naar zijn ploegmaats al een hele match duidelijk dat hij zelf ook op een goaltje aasde. Dat werden er uiteindelijk 2. 2 typische Lukaku-goals.

Bij de 4-0 kon hij met zijn linker de bal in de verste hoek droppen, bij de 5-0 stormde hij als een losgeslagen stier op doel af. Lukaku op zijn best. Die zal Conte ook vrijdag willen zien, want dan wacht met Sevilla in de finale misschien wel de grootste uitdaging voor Inter.