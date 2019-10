Waar is de VAR? Gladbach pakt punt in Rome na controversiële penalty

In de gietende regen in Rome was het niet meteen een spectaculait kijkstuk. De thuisploeg scoorde na een halfuur met de eerste bal in de richting van doelman Sommer meteen de 0-1. Gladbach probeerde wel, maar had het lastig tegen de stugge Romeinen.

De nederlaag leek een feit tot de scheidsrechter plots naar de stip wees. Elvedi kopte een diepe bal tegen Smalling aan. Die kreeg de bal zo pardoes in zijn gezicht. Maar de scheidsrechter beoordeelde de fase helemaal anders. Hij had handspel gezien en gaf de bezoekers een penalty. In de Europa League is er geen VAR om in te grijpen en Stindl nam het cadeautje aan: 1-1.