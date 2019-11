15:28 vooraf, 15 uur 28. Onze Europese campagne is nu al geslaagd, want op 16 juli wisten we niet eens dat we Europees mochten spelen. Michel Louwagie (manager Gent). Onze Europese campagne is nu al geslaagd, want op 16 juli wisten we niet eens dat we Europees mochten spelen. Michel Louwagie (manager Gent)

15:27 vooraf, 15 uur 27. Als we overwinteren, zal heel België weer bezig zijn met Gent. Dat was de laatste 2 jaar wel anders, maar we bewijzen dat we weer top aan het worden zijn. Misschien springen we op de Europese ranking wel over Anderlecht en zijn we de nummer 1? Michel Louwagie (manager Gent). Als we overwinteren, zal heel België weer bezig zijn met Gent. Dat was de laatste 2 jaar wel anders, maar we bewijzen dat we weer top aan het worden zijn. Misschien springen we op de Europese ranking wel over Anderlecht en zijn we de nummer 1? Michel Louwagie (manager Gent)

15:26 vooraf, 15 uur 26.

15:25 vooraf, 15 uur 25. Saint-Etienne speelt nu een klein beetje anders dan enkele maanden geleden, maar belangrijker is dat het al 10 duels ongeslagen is. Ze hebben dus veel vertrouwen en dat is belangrijk in het voetbal. Jess Thorup (coach Gent). Saint-Etienne speelt nu een klein beetje anders dan enkele maanden geleden, maar belangrijker is dat het al 10 duels ongeslagen is. Ze hebben dus veel vertrouwen en dat is belangrijk in het voetbal. Jess Thorup (coach Gent)

15:24 vooraf, 15 uur 24. Zo ging het in de heenmatch: cruciale thuiszege met hangen en wurgen. Zo ging het in de heenmatch: cruciale thuiszege met hangen en wurgen