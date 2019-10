AA Gent kan niet tevreden zijn met de beperkte buit in Oekraïne

Gent moet tevreden zijn met een punt tegen Oleksandria in de Europa League

Oleksandria wist gentse goal uit in de 2e helft

Oleksandria-AA Gent ontpopte zich al snel tot een wedstrijd met verschillende gezichten en wisselende kansen. Doelman Kaminski moest al in de openingsminuut alert zijn en zag hoe aan de overzijde de bal wel onmiddellijk in het mandje lag. Depoitre pakte uit met een verstandig schot in de korte hoek: 0-1 na 7 minuten.



AA Gent zat in een zetel, maar die zat iets te comfortabel. De bezoekers waren aanvankelijk wel soeverein aan de bal en scherp in de duels, maar het ging allemaal een beetje te makkelijk. Gent wiegde zichzelf in slaap en stelde plots vast dat het toch geen wandeling in het park zou worden.

Vooral kopkansen vormden de rode draad in het onderonsje. Kaminski moest een blauwdruk van de eerste minuut onschadelijk maken, Gent-verdediger Ngadeu knikte dan weer tegen de paal.

Gent bereikte zonder averij de koffie, maar speelde ook in het tweede bedrijf met vuur. Op het uur werd de nonchalance afgestraft: Kaminski had geen verhaal tegen de rebound van Sitalo.

De bezoekers waren daarna wakker, maar kwamen niet veel verder dan een kopkans van Jaremtsjoek. 1-1 is het billijke resultaat: Gent mocht zeker geen aanspraak maken op een ruime zege, maar de bonus vasthouden tegen de zwakste tegenstander in de poule had wel gemogen.