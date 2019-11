Arsenal laat zich in eigen huis ringeloren door Frankfurt

1 punt volstond vanavond voor Arsenal om al zeker te zijn van de volgende ronde. Net voor de rust zette Pierre-Emerick Aubameyang zijn team op rozen. De bal hobbelde langs de doelman en de onderkant van de lat binnen.

Maar Frankfurt - en vooral Daichi Kamada - had zich laten inspireren door de koffiepauze. Met 2 afstandsschoten in de linkerhoek loodste de Japanner Frankfurt in zijn eentje op en over Arsenal.



Arsenal kan de kwalificatie enkel nog mislopen als het met minstens 5 goals verschil verliest bij Standard.