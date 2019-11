Arsenal (in de groep van Standard) komt straks om 16.50u al in actie voor zijn EL-partij tegen Vitoria Guimaraes. Normaal zijn dinsdagen en woensdagen gereserveerd voor Champions League-wedstrijden, de Europa League volgt op donderdag. Maar een competitieconflict met Vitoria's rivaal Braga zorgt voor een aanpassing in het schema.