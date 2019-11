Standard maakt zich op voor duel tegen Bayern-beul: "Thuis zijn we sterk"

We hebben al gezien wat voor steun de Frankfurt-supporters kunnen geven aan hun team. Dat was mooi om zien. Maar nu zijn ze niet aanwezig. Het zijn spijtige zaken die gebeuren, maar de realiteit speelt zich toch altijd af op het veld. Ik stel mezelf de vraag niet of het een invloed zal hebben. Ik concentreer me gewoon op ons spel en dat van Frankfurt.

vooraf, 15 uur 10. We hebben al gezien wat voor steun de Frankfurt-supporters kunnen geven aan hun team. Dat was mooi om zien. Maar nu zijn ze niet aanwezig. Het zijn spijtige zaken die gebeuren, maar de realiteit speelt zich toch altijd af op het veld. Ik stel mezelf de vraag niet of het een invloed zal hebben. Ik concentreer me gewoon op ons spel en dat van Frankfurt. Michel Preud'homme.

14:55

vooraf, 14 uur 55. Vorig jaar hadden we 1 echt goed team in onze poule, dit jaar zijn er dat met Arsenal en Frankfurt 2. We proberen altijd ons uiterste best te doen, maar thuis proberen we toch net iets meer. Thuis zijn we ook sterker. Dat hebben we altijd al gehad, dat gaan we proberen voort te zetten. Michel Preud'homme.