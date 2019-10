Preud'homme gooit zijn ploeg om voor Europees duel in Frankfurt

20:07 vooraf, 20 uur 07. Debuut Lavalée. Bij de 11 namen van Preud'homme voor vanavond ook die van Dimitri Lavalée. De 22-jarige Belg speelde dit seizoen nog geen minuut, maar mag nu in de Europa League zijn debuut maken. Ook verrassend is de basisplaats voor Cop. Die speelde dit seizoen nog maar 16 minuten als invaller in de Jupiler Pro League. Debuut Lavalée Bij de 11 namen van Preud'homme voor vanavond ook die van Dimitri Lavalée. De 22-jarige Belg speelde dit seizoen nog geen minuut, maar mag nu in de Europa League zijn debuut maken. Ook verrassend is de basisplaats voor Cop. Die speelde dit seizoen nog maar 16 minuten als invaller in de Jupiler Pro League.

20:00 Geen Bas Dost bij Frankfurt. Hij ontbreekt door een spierblessure. vooraf, 20 uur . Geen Bas Dost bij Frankfurt. Hij ontbreekt door een spierblessure.

19:58 vooraf, 19 uur 58. 5 wissels. Michel Preud'homme kiest zoals in de vorige Europese matchen voor Milinkovic-Savic tussen de palen. De trainer wijzigt zijn team op nog vier plaatsen in vergelijking met de topper tegen Genk. Zo zijn er basisplaatsen voor Carcela, Lavalée, Cop en Boljevic.

18:05 vooraf, 18 uur 05. Explosieven gevonden. De reis naar Frankfurt is voor 37 fans van Standard uitgedraaid op een sisser. Bij een controle op de snelweg werd in de autobus van de supporters Bengaals vuur, rookbommen en knalpotten gevonden. Samen goed voor 2,5 kilogram explosieven. De supporters mogen het stadion niet in, meer zelfs ze mogen ook de binnenstad en het treinstation niet in.

11:08 vooraf, 11 uur 08. "Boven onszelf uitstijgen". "Frankfurt speelt zeer intens. Het is fysiek een zeer sterke ploeg en ze houden er een goed positiespel op na. Op papier is Frankfurt favoriet. Vorig jaar verloor het in de halve finales pas na penalty's van Chelsea. Hopelijk kunnen we boven onszelf uitstijgen om een resultaat neer te zetten", zegt Standard-coach Preud'homme.

11:06 vooraf, 11 uur 06. Live op Sporza . Standard speelt om 21u in Frankfurt. U kunt de wedstrijd live bekijken op Canvas en in de livestream in dit artikel. Ook Radio 1 is ter plaatse, Stef Wijnants verzorgt het commentaar. Live op Sporza Standard speelt om 21u in Frankfurt. U kunt de wedstrijd live bekijken op Canvas en in de livestream in dit artikel. Ook Radio 1 is ter plaatse, Stef Wijnants verzorgt het commentaar.

20:04 vooraf, 20 uur 04. De Duitsers staan erom bekend veel sfeer te maken, maar beter dan op Standard kan niet. Dat ben ik in mijn carrière nog niet eerder tegengekomen. Of we nu outsider zijn of niet tegen Frankfurt, dat verandert niet veel. We zullen moeten stunten. Nicolas Gavory (Standard).

