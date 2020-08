Lukaku en Inter willen beker pakken: "Alleen winnaars worden herinnerd"

Inter neemt het morgen op tegen Sevilla, een club die heel veel ervaring heeft in Europa League-finales. "We hebben respect voor de tegenstander, maar we staan in de finale omdat we daar de kwaliteit voor hebben. We gaan voor de zege."





Want er telt in de finale maar een ding: winnen. "Alleen winnaars worden herinnerd. Niemand weet nog wie de verliezende finalisten waren. Dat is een extra motivatie. Mensen onthouden het alleen wanneer je wint. Ik heb als speler een keer de Champions League gewonnen, maar ik heb de finale ook drie keer verloren. In de geschiedenis blijft alleen die eerste over."