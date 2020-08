LIVESTREAM: Wat een finale! Godin brengt Inter weer naast Sevilla

52' tweede helft, minuut 52. We krijgen toch wat meer berekend spel te zien in de openingsfase van deze tweede helft. Van het enthousiaste wedstrijdbegin is nu geen spoor. . We krijgen toch wat meer berekend spel te zien in de openingsfase van deze tweede helft. Van het enthousiaste wedstrijdbegin is nu geen spoor.

46' tweede helft, minuut 46. 2e helft. Ze zijn er weer aan begonnen in Keulen. Biedt de tweede helft evenveel spektakel als de eerste? . 2e helft Ze zijn er weer aan begonnen in Keulen. Biedt de tweede helft evenveel spektakel als de eerste?

45+2' eerste helft, minuut 47. Rust. Wat een finale, wat een heerlijke wedstrijd! Aan de rust houden Inter en Sevilla elkaar in evenwicht, het staat 2-2. Lukaku opende al na amper 5 minuten de score met een penalty,maar Sevilla keerde de rollen om met een tweeklapper van De Jong. Godin bracht Inter weer langszij. . Rust Wat een finale, wat een heerlijke wedstrijd! Aan de rust houden Inter en Sevilla elkaar in evenwicht, het staat 2-2. Lukaku opende al na amper 5 minuten de score met een penalty,maar Sevilla keerde de rollen om met een tweeklapper van De Jong. Godin bracht Inter weer langszij.

45+1' eerste helft, minuut 46. Nog één kans voor Sevilla. Ocampos kan koppen op een vrije trap van Banega, maar Handanovic werkt de bal over de lat. Makkelie fluit meteen af. . Nog één kans voor Sevilla. Ocampos kan koppen op een vrije trap van Banega, maar Handanovic werkt de bal over de lat. Makkelie fluit meteen af.

45' eerste helft, minuut 45. 1 minuut extra. We krijgen nog 1 extra minuut. Komt er nog een epiloog aan deze heerlijke eerste helft? . 1 minuut extra We krijgen nog 1 extra minuut. Komt er nog een epiloog aan deze heerlijke eerste helft?

45' eerste helft, minuut 45. Ook Banega zelf krijgt nu een gele kaart voor een tackle op Gagliardini. Het gaat er stevig aan toe in deze finale, al blijft het binnen de grenzen. . Ook Banega zelf krijgt nu een gele kaart voor een tackle op Gagliardini. Het gaat er stevig aan toe in deze finale, al blijft het binnen de grenzen.

45' Gele kaart voor Éver Banega van Sevilla tijdens eerste helft, minuut 45 Éver Banega Sevilla

42' eerste helft, minuut 42. Barella is de tweede speler bij Inter die een gele kaart krijgt. Hij wordt terecht bestraft voor een flinke overtreding op Banega. . Barella is de tweede speler bij Inter die een gele kaart krijgt. Hij wordt terecht bestraft voor een flinke overtreding op Banega.

41' Gele kaart voor Nicolò Barella van Internazionale tijdens eerste helft, minuut 41 Nicolò Barella Internazionale

38' eerste helft, minuut 38. Ook Godin kan koppen: 2-2. Ook Godin kan koppen: 2-2

36' eerste helft, minuut 36. Godin maakt weer gelijk! De bordjes hangen weer gelijk in deze knotsgekke finale! Inter kopieert Sevilla, Brozovic schildert een vrije trap op het hoofd van Godin en die kopt Inter weer op gelijke hoogte. . Godin maakt weer gelijk! De bordjes hangen weer gelijk in deze knotsgekke finale! Inter kopieert Sevilla, Brozovic schildert een vrije trap op het hoofd van Godin en die kopt Inter weer op gelijke hoogte.



35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Diego Godín van Internazionale. 2, 2. goal Sevilla Internazionale 2 2

34' eerste helft, minuut 34. Daar is De Jong opnieuw! Sevilla keert de zaken helemaal om! De Jong wordt uit het oog verloren op een vrije trap van Banega en kopt zijn tweede van de avond voorbij de kansloze Handanovic. Werk aan de winkel voor Inter! . Daar is De Jong opnieuw! Sevilla keert de zaken helemaal om! De Jong wordt uit het oog verloren op een vrije trap van Banega en kopt zijn tweede van de avond voorbij de kansloze Handanovic. Werk aan de winkel voor Inter!



34' eerste helft, minuut 34. De Jong kopt de bal heerlijk in de verste hoek: 2-1. De Jong kopt de bal heerlijk in de verste hoek: 2-1

33' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 33 door Luuk de Jong van Sevilla. 2, 1. goal Sevilla Internazionale 2 1

29' eerste helft, minuut 29. Gagliardini vindt het hoofd van D'Ambrosio, maar die kan zijn kopbal niet kadreren. D'Ambrosio is in elk geval wel alomtegenwoordig bij Inter, zowel in defensief als aanvallen opzicht. . Gagliardini vindt het hoofd van D'Ambrosio, maar die kan zijn kopbal niet kadreren. D'Ambrosio is in elk geval wel alomtegenwoordig bij Inter, zowel in defensief als aanvallen opzicht.

26' eerste helft, minuut 26. D'Ambrosio blijft de overtredingen opstapelen, hoewel hij al een gele kaart kreeg. Hoelang blijft Conte nog het risico nemen? . D'Ambrosio blijft de overtredingen opstapelen, hoewel hij al een gele kaart kreeg. Hoelang blijft Conte nog het risico nemen?

25' eerste helft, minuut 25. Als Belgische teams denken dat ze de finale van de Europa League kunnen halen, moeten ze misschien toch nog eens naar de eerste 23 minuten van deze wedstrijd kijken. Filip Joos. Als Belgische teams denken dat ze de finale van de Europa League kunnen halen, moeten ze misschien toch nog eens naar de eerste 23 minuten van deze wedstrijd kijken. Filip Joos

22' eerste helft, minuut 22. Ocampos blijft voor dreiging zorgen bij Sevilla. Hij snijdt goed naar binnen en haalt uit, maar plant zijn schot in het zijnet. . Ocampos blijft voor dreiging zorgen bij Sevilla. Hij snijdt goed naar binnen en haalt uit, maar plant zijn schot in het zijnet.

21' eerste helft, minuut 21. Felle start. D'Ambrosio flirt weer met een gele kaart wanneer hij Ocampos wel erg opzichtig afhoudt. Het is een ongelofelijk felle start van deze finale, beide ploegen spelen met het mes tussen de tanden. . Felle start D'Ambrosio flirt weer met een gele kaart wanneer hij Ocampos wel erg opzichtig afhoudt. Het is een ongelofelijk felle start van deze finale, beide ploegen spelen met het mes tussen de tanden.

20' eerste helft, minuut 20. Inter komt weer piepen met een prima voorzet van Young naar D'Ambrosio, maar die krijgt de bal niet onder controle en besluit hoog over. . Inter komt weer piepen met een prima voorzet van Young naar D'Ambrosio, maar die krijgt de bal niet onder controle en besluit hoog over.

19' eerste helft, minuut 19. Geel voor Conte. Bij Inter zijn ze woest dat ze geen tweede penalty kregen. Ook Antonio Conte gaat wild tekeer aan de zijlijn. Het komt de trainer op een gele kaart te staan. . Geel voor Conte Bij Inter zijn ze woest dat ze geen tweede penalty kregen. Ook Antonio Conte gaat wild tekeer aan de zijlijn. Het komt de trainer op een gele kaart te staan.

17' eerste helft, minuut 17. Geen tweede penalty voor Inter. Bij Inter claimen ze hands van Carlos in de zestien. Die leek zijn linkerarm langs zijn lichaam te houden toen hij de bal van Barella beroerde. Scheidsrechter Makkelie wuift het protest dan ook weg. . Geen tweede penalty voor Inter Bij Inter claimen ze hands van Carlos in de zestien. Die leek zijn linkerarm langs zijn lichaam te houden toen hij de bal van Barella beroerde. Scheidsrechter Makkelie wuift het protest dan ook weg.

15' eerste helft, minuut 15. Daar is Sevilla opnieuw. Ocampos probeert het met een verre knal, maar Handanovic heeft er geen problemen mee. . Daar is Sevilla opnieuw. Ocampos probeert het met een verre knal, maar Handanovic heeft er geen problemen mee.

14' eerste helft, minuut 14. De Jong kopt de gelijkmaker hard binnen. De Jong kopt de gelijkmaker hard binnen

13' eerste helft, minuut 13. De Jong kopt Sevilla langszij! Wat een begin van deze finale! Na een knappe combinatie en een al even mooie voorzet van Navas kopt Luuk de Jong de gelijkmaker in doel. Alles te herdoen in Keulen! . De Jong kopt Sevilla langszij! Wat een begin van deze finale! Na een knappe combinatie en een al even mooie voorzet van Navas kopt Luuk de Jong de gelijkmaker in doel. Alles te herdoen in Keulen!

12' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 12 door Luuk de Jong van Sevilla. 1, 1. goal Sevilla Internazionale 1 1

7' eerste helft, minuut 7. Lukaku wijst Inter de weg vanop de stip. Lukaku wijst Inter de weg vanop de stip

5' eerste helft, minuut 5. Lukaku klaart de klus! Lukaku ontgoochelt niet en plaatst de penalty buiten het bereik van Bono. Zijn 34e treffer dit seizoen voor Inter en daarmee zet hij de Italiaanse ploeg meteen in een zetel. Wat een opdoffer voor Sevilla! . Lukaku klaart de klus! Lukaku ontgoochelt niet en plaatst de penalty buiten het bereik van Bono. Zijn 34e treffer dit seizoen voor Inter en daarmee zet hij de Italiaanse ploeg meteen in een zetel. Wat een opdoffer voor Sevilla!



5' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 5 door Romelu Lukaku van Internazionale. 0, 1. penalty Sevilla Internazionale 0 1

5' eerste helft, minuut 5. Beresterke Lukaku wordt foutief gestuit: strafschop. Beresterke Lukaku wordt foutief gestuit: strafschop

4' Gele kaart voor Diego Carlos van Sevilla tijdens eerste helft, minuut 4 Diego Carlos Sevilla

4' eerste helft, minuut 4. Penalty! Na nog geen 3 minuten gaat de bal al op de stip voor Inter. Carlos kan Lukaku niet volgen en legt de doorgebroken Rode Duivel neer in de zestien. Ref Makkelie twijfelt niet en wijst naar de stip. . Penalty! Na nog geen 3 minuten gaat de bal al op de stip voor Inter. Carlos kan Lukaku niet volgen en legt de doorgebroken Rode Duivel neer in de zestien. Ref Makkelie twijfelt niet en wijst naar de stip.

2' eerste helft, minuut 2. D'Ambrosio houdt Reguilon iets te enthousiast af met zijn elleboog. Het levert Sevilla meteen een vrije trap op. D'Ambrosio mag blij zijn dat hij aan een kaart ontsnapt. . D'Ambrosio houdt Reguilon iets te enthousiast af met zijn elleboog. Het levert Sevilla meteen een vrije trap op. D'Ambrosio mag blij zijn dat hij aan een kaart ontsnapt.

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Lukaku trapt de finale tegen Sevilla op gang in het RheinEnergieStadion in Keulen. Wordt het nummer 6 voor Sevilla of wint Lukaku met Inter de Europa League? . Aftrap Lukaku trapt de finale tegen Sevilla op gang in het RheinEnergieStadion in Keulen. Wordt het nummer 6 voor Sevilla of wint Lukaku met Inter de Europa League?

20:48 vooraf, 20 uur 48. Inter kan rekenen op Handanovic. Als het straks op penalty's uitdraait, zou Inter wel eens in het voordeel kunnen zijn. Doelman Handanovic toonde zich in de Serie A een niet onaardige penaltystopper. De Sloveense doelman redde ruim 30 van de 78 strafschoppen. . Inter kan rekenen op Handanovic Als het straks op penalty's uitdraait, zou Inter wel eens in het voordeel kunnen zijn. Doelman Handanovic toonde zich in de Serie A een niet onaardige penaltystopper. De Sloveense doelman redde ruim 30 van de 78 strafschoppen.

20:47 vooraf, 20 uur 47. Straffe cijfers bij Inter. Inter greep dit seizoen zowel naast de Scudetto als de Coppa Italia, maar zette qua statistieken wel een indrukwekkend seizoen neer. In totaal scoorde het in alle competities samen ruim 111 keer. De club deed nooit beter. . Straffe cijfers bij Inter Inter greep dit seizoen zowel naast de Scudetto als de Coppa Italia, maar zette qua statistieken wel een indrukwekkend seizoen neer. In totaal scoorde het in alle competities samen ruim 111 keer. De club deed nooit beter.

20:35 vooraf, 20 uur 35. Lukaku jaagt op tweede trofee. Met zijn persoonlijke statistieken schiet hij het ene record na het andere aan flarden, maar trofeeën pakken met zijn clubs is Romelu Lukaku nog niet te vaak gelukt. 10 na de titel met Anderlecht kan hij eindelijk zijn eerste trofee winnen met een buitenlandse club. De FA Cup en de Champions League in 2012 met Chelsea rekent Lukaku immers zelf niet mee, gezien zijn geringe bijdrage toen. . Lukaku jaagt op tweede trofee Met zijn persoonlijke statistieken schiet hij het ene record na het andere aan flarden, maar trofeeën pakken met zijn clubs is Romelu Lukaku nog niet te vaak gelukt. 10 na de titel met Anderlecht kan hij eindelijk zijn eerste trofee winnen met een buitenlandse club. De FA Cup en de Champions League in 2012 met Chelsea rekent Lukaku immers zelf niet mee, gezien zijn geringe bijdrage toen.

20:32 vooraf, 20 uur 32. Eindelijk nog eens Europese prijs voor Italiaanse club? Inter kon zelf nog niet triomferen in de Europa League, wel in diens voorloper, de UEFA Cup. Inter won die zelfs 3 keer: in 1991, 1994 en 1998. De laatste Europese beker voor Inter was de Champions League in 2010, onder coach José Mourinho. Dat was trouwens ook de laatste keer dat eender welke Italiaanse club een Europabeker won. En dus speelt Inter vanavond voor heel Italië. Op de voorpagina van de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport klinkt dat zo: "Inter, sei l'Italia" (Inter, je bent Italië). . Eindelijk nog eens Europese prijs voor Italiaanse club? Inter kon zelf nog niet triomferen in de Europa League, wel in diens voorloper, de UEFA Cup. Inter won die zelfs 3 keer: in 1991, 1994 en 1998. De laatste Europese beker voor Inter was de Champions League in 2010, onder coach José Mourinho.



Dat was trouwens ook de laatste keer dat eender welke Italiaanse club een Europabeker won. En dus speelt Inter vanavond voor heel Italië. Op de voorpagina van de Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport klinkt dat zo: "Inter, sei l'Italia" (Inter, je bent Italië).

20:28 vooraf, 20 uur 28. Inter wil weer aanknopen met Europees succes. Bij Inter is de honger groot om 10 jaar na de historische "treble" in 2010 eindelijk nog eens een prijs te pakken. Op de Coppa Italia in 2011 na werd de trofeeënkast van Inter sindsdien immers niet meer aangevuld. . Inter wil weer aanknopen met Europees succes Bij Inter is de honger groot om 10 jaar na de historische "treble" in 2010 eindelijk nog eens een prijs te pakken. Op de Coppa Italia in 2011 na werd de trofeeënkast van Inter sindsdien immers niet meer aangevuld.

20:22 vooraf, 20 uur 22. 6 op 6 voor Sevilla? Sevilla en de Europa League, het zijn twee handen op één buik. De Spaanse club stond de afgelopen 15 jaar 5 keer in de finale en won evenveel keer, de laatste keer in 2016. Achtereenvolgens moest Middlesbrough, Espanyol, Benfica, Dnipro Dnipropetrovsk en Liverpool het onderspit delven in de eindstrijd. Wordt het 6 op 6 voor Sevilla of kan Inter die reeks doorbreken? . 6 op 6 voor Sevilla? Sevilla en de Europa League, het zijn twee handen op één buik. De Spaanse club stond de afgelopen 15 jaar 5 keer in de finale en won evenveel keer, de laatste keer in 2016. Achtereenvolgens moest Middlesbrough, Espanyol, Benfica, Dnipro Dnipropetrovsk en Liverpool het onderspit delven in de eindstrijd. Wordt het 6 op 6 voor Sevilla of kan Inter die reeks doorbreken?

20:14 vooraf, 20 uur 14. Komt Lukaku naast Ronaldo? Met 33 goals is Romelu Lukaku aan een straf eerste seizoen bij Inter bezig. Als hij ook vanavond scoort, dan evenaart hij Ronaldo als beste spits in een debuutseizoen bij Inter. Met zijn 34 treffers loodste de Braziliaan Inter in 1998 naar winst in de toenmalige UEFA Cup. In de Italiaanse finale tegen Lazio zorgde Ronaldo zelf voor de laatste goal in de 3-0-overwinning. . Komt Lukaku naast Ronaldo? Met 33 goals is Romelu Lukaku aan een straf eerste seizoen bij Inter bezig. Als hij ook vanavond scoort, dan evenaart hij Ronaldo als beste spits in een debuutseizoen bij Inter. Met zijn 34 treffers loodste de Braziliaan Inter in 1998 naar winst in de toenmalige UEFA Cup. In de Italiaanse finale tegen Lazio zorgde Ronaldo zelf voor de laatste goal in de 3-0-overwinning.

20:02 vooraf, 20 uur 02. Conte wijzigt niet, Lopetegui wel. Antonio Conte raakt niet aan de ploeg die in de halve finales startte tegen Sjachtar Donetsk. Ook Romelu Lukaku start dus gewoon weer in de basis. Bij Sevilla zien we wel één wijziging. Luuk de Jong wordt daar beloond voor zijn winning goal in de halve finale tegen Manchester United. Hij verdrijft Youssef En-Nesyri naar de bank. . Conte wijzigt niet, Lopetegui wel Antonio Conte raakt niet aan de ploeg die in de halve finales startte tegen Sjachtar Donetsk. Ook Romelu Lukaku start dus gewoon weer in de basis. Bij Sevilla zien we wel één wijziging. Luuk de Jong wordt daar beloond voor zijn winning goal in de halve finale tegen Manchester United. Hij verdrijft Youssef En-Nesyri naar de bank.

06:50 vooraf, 06 uur 50. Zet Lukaku vanavond kroon op knap debuutseizoen? Romelu Lukaku probeert straks in Keulen met Inter Milaan zijn 1e grote prijs in Italiaanse loondienst te veroveren. Dan moet de 27-jarige Rode Duivel in het RheinEnergieStadion wel voorbij Sevilla in de finale van de Europa League. Lukaku heeft zijn debuutseizoen in Milaan allerminst gemist. De aanvaller was in alle competities samen goed voor 33 doelpunten. De Rode Duivel scoorde bovendien al 10 keer op een rij in een wedstrijd van de Europa League, een unicum. Inter heeft ook de wind in de zeilen. In de halve finales vermorzelden de troepen van coach Antonio Conte nog het stugge Sjachtar Donetsk met ruime 5-0. Lukaku maakte in de partij 2 doelpunten en deelde 1 assist uit. Het laatste Europese succes van Inter dateert van 2010 met de Champions League. De Italianen zullen de eindzege wel niet cadeau krijgen. Met Sevilla treffen Lukaku en co immers een in de Europa League erg succesvol team. De Spanjaarden wonnen de Europese clubcompetitie in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016. Sevilla voetbalt bovendien ook met het nodige vertrouwen, na winst in de kwartfinales tegen Wolverhampton Wanderers (1-0) en in de halve finales tegen Manchester United (2-1). Wegens de coronacrisis verliep de eindfase van de Europa League in deze editie anders dan normaal. Vanaf de kwartfinales werden deze maand namelijk alle ontmoetingen in 1 wedstrijd uitgevochten op neutraal veld in stadions in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. . Zet Lukaku vanavond kroon op knap debuutseizoen? Romelu Lukaku probeert straks in Keulen met Inter Milaan zijn 1e grote prijs in Italiaanse loondienst te veroveren. Dan moet de 27-jarige Rode Duivel in het RheinEnergieStadion wel voorbij Sevilla in de finale van de Europa League.

Lukaku heeft zijn debuutseizoen in Milaan allerminst gemist. De aanvaller was in alle competities samen goed voor 33 doelpunten. De Rode Duivel scoorde bovendien al 10 keer op een rij in een wedstrijd van de Europa League, een unicum.

Inter heeft ook de wind in de zeilen. In de halve finales vermorzelden de troepen van coach Antonio Conte nog het stugge Sjachtar Donetsk met ruime 5-0. Lukaku maakte in de partij 2 doelpunten en deelde 1 assist uit. Het laatste Europese succes van Inter dateert van 2010 met de Champions League.



De Italianen zullen de eindzege wel niet cadeau krijgen. Met Sevilla treffen Lukaku en co immers een in de Europa League erg succesvol team. De Spanjaarden wonnen de Europese clubcompetitie in 2006, 2007, 2014, 2015 en 2016. Sevilla voetbalt bovendien ook met het nodige vertrouwen, na winst in de kwartfinales tegen Wolverhampton Wanderers (1-0) en in de halve finales tegen Manchester United (2-1).





Wegens de coronacrisis verliep de eindfase van de Europa League in deze editie anders dan normaal. Vanaf de kwartfinales werden deze maand namelijk alle ontmoetingen in 1 wedstrijd uitgevochten op neutraal veld in stadions in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

19:40 vooraf, 19 uur 40. Conte wil morgen winnen: "Mensen onthouden alleen wie wint". Inter neemt het morgen op tegen Sevilla, een club die heel veel ervaring heeft in Europa League-finales. "We hebben respect voor de tegenstander, maar we staan in de finale omdat we daar de kwaliteit voor hebben. We gaan voor de zege." Want er telt in de finale maar een ding: winnen. "Alleen winnaars worden herinnerd. Niemand weet nog wie de verliezende finalisten waren. Dat is een extra motivatie. Mensen onthouden het alleen wanneer je wint. Ik heb als speler een keer de Champions League gewonnen, maar ik heb de finale ook drie keer verloren. In de geschiedenis blijft alleen die eerste over." . Conte wil morgen winnen: "Mensen onthouden alleen wie wint" Inter neemt het morgen op tegen Sevilla, een club die heel veel ervaring heeft in Europa League-finales. "We hebben respect voor de tegenstander, maar we staan in de finale omdat we daar de kwaliteit voor hebben. We gaan voor de zege."

Want er telt in de finale maar een ding: winnen. "Alleen winnaars worden herinnerd. Niemand weet nog wie de verliezende finalisten waren. Dat is een extra motivatie. Mensen onthouden het alleen wanneer je wint. Ik heb als speler een keer de Champions League gewonnen, maar ik heb de finale ook drie keer verloren. In de geschiedenis blijft alleen die eerste over."

18:56 vooraf, 18 uur 56. Lukaku lijkt nog geen stress te hebben.

18:55 vooraf, 18 uur 55. Inter traint voor de finale

Opstelling Sevilla. Yassine Bono, Jesús Navas, Jules Kounde, Diego Carlos, Sergio Reguilón, Jordán, Fernando, Éver Banega, Suso, Luuk de Jong, Lucas Ocampos Opstelling Sevilla Lucas Ocampos, Luuk de Jong, Suso, Éver Banega, Fernando, Jordán, Sergio Reguilón, Diego Carlos, Jules Kounde, Jesús Navas, Yassine Bono

Opstelling Internazionale. Samir Handanovic, Diego Godín, Stefan de Vrij, Alessandro Bastoni, Danilo D'Ambrosio, Nicolò Barella, Marcelo Brozovic, Roberto Gagliardini, Ashley Young, Romelu Lukaku, Lautaro Martínez Opstelling Internazionale Lautaro Martínez, Romelu Lukaku, Ashley Young, Roberto Gagliardini, Marcelo Brozovic, Nicolò Barella, Danilo D'Ambrosio, Alessandro Bastoni, Stefan de Vrij, Diego Godín, Samir Handanovic