Tegenvaller voor Club Brugge: geen Dennis en Vormer tegen Manchester United

16:04

vooraf, 16 uur 04. Club Brugge zonder twee sterkhouders. De opgave van Club Brugge in Manchester is nog wat lastiger geworden. De heenmatch eindigde op 1-1 en Club moet de klus proberen te klaren zonder aanvoerder Ruud Vormer en Emmanuel Dennis, vorige week de Brugse schutter in de heenmatch. Beide spelers liepen een blessure op vorige zondag tegen Charleroi en zijn niet fit. Eder Balanta is geschorst.