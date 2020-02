Treurige aftocht voor Club Brugge na pijnlijke avond bij Manchester United

Philippe Clement (trainer Club Brugge): “Manchester is heel hevig gestart en daar hadden wij het moeilijk mee. We kregen twee kansen tegen en Simon deed een goede redding. Toen kwam er weer evenwicht in de match. Naar wat ik hoor hadden we een penalty moeten krijgen, omdat Maguire het been van Okereke vast had. Ook de kans voor Rits had een doelpunt kunnen opleveren. Helaas viel dan die rode kaart en daarover kan je discussiëren. Met 10 spelers en 1-0 achter wordt het dan natuurlijk wel erg moeilijk en is de wedstrijd gedaan. Deli zei dat het een reactie was en niet zijn bedoeling. Hij heeft zich ook voor de spelersgroep geëxcuseerd. Het is een reactie in een fractie van een seconde en dat is heel spijtig natuurlijk. Maar ik vergeet ook niet wat hij de voorbije maanden al voor de groep gedaan heeft. Niemand zal hem met de vinger wijzen. We wisten voor deze 2 wedstrijden dat je top moet zijn en dat de omstandigheden mee moeten zitten om zulke teams te kunnen uitschakelen. Dat is twee keer niet gebeurd. Uiteindelijk gaat Manchester verdiend door."