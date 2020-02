LIVESTREAM: Afstraffing dreigt voor Club Brugge bij Manchester United

41' eerste helft, minuut 41. McTominay steekt mes nog dieper in de wonde. Club blijft de fouten opstapelen en Manchester United straft die genadeloos af. Fred behoudt het overzicht en legt goed af naar McTominay. Die laat Mignolet kansloos achter met een stevige pegel. McTominay steekt mes nog dieper in de wonde Club blijft de fouten opstapelen en Manchester United straft die genadeloos af. Fred behoudt het overzicht en legt goed af naar McTominay. Die laat Mignolet kansloos achter met een stevige pegel.

41' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 41 door Scott McTominay van Manchester United. 3, 0. goal Manchester United Club Brugge 3 0

39' eerste helft, minuut 39. Mignolet voorkomt erger voor Club. Ighalo heeft de smaak te pakken en blijft het Club nu lastig maken. Met een schot uit de draai dwingt hij Mignolet nog maar eens tot een redding. De Brugse doelman voorkomt hier op zijn ééntje een afstraffing voor Club. Mignolet voorkomt erger voor Club Ighalo heeft de smaak te pakken en blijft het Club nu lastig maken. Met een schot uit de draai dwingt hij Mignolet nog maar eens tot een redding. De Brugse doelman voorkomt hier op zijn ééntje een afstraffing voor Club.

35' eerste helft, minuut 35. Ighalo verdubbelt de score, 2-0 voor United. Ighalo verdubbelt de score, 2-0 voor United

35' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 35 door Odion Ighalo van Manchester United. 2, 0. goal Manchester United Club Brugge 2 0

34' eerste helft, minuut 34. Ighalo pikt zijn goaltje mee! Het dreigt een zware avond te worden voor Club. Mata legt een voorzet perfect klaar voor Ighalo en die bedankt voor zijn eerste basisplaats met een knappe goal. Ighalo pikt zijn goaltje mee! Het dreigt een zware avond te worden voor Club. Mata legt een voorzet perfect klaar voor Ighalo en die bedankt voor zijn eerste basisplaats met een knappe goal.

33' eerste helft, minuut 33. Club lijdt achteraan te makkelijk balverlies. Nu is het Mechele die de bal zomaar inlevert bij McTominay. Die lanceert James. De 2-0 hangt in de lucht, maar de Welshman mikt voorlangs. Club lijdt achteraan te makkelijk balverlies. Nu is het Mechele die de bal zomaar inlevert bij McTominay. Die lanceert James. De 2-0 hangt in de lucht, maar de Welshman mikt voorlangs.

31' eerste helft, minuut 31. Toch een onbegrijpelijke reflex van Deli. En dat voor iemand met zijn ervaring. Peter Vandenbempt. Toch een onbegrijpelijke reflex van Deli. En dat voor iemand met zijn ervaring. Peter Vandenbempt

27' eerste helft, minuut 27. Doelman Deli krijgt rood en Fernandes scoort vanop de stip. Doelman Deli krijgt rood en Fernandes scoort vanop de stip

27' Doelpunt na strafschop tijdens eerste helft, minuut 27 door Bruno Fernandes van Manchester United. 1, 0. penalty Manchester United Club Brugge 1 0

26' eerste helft, minuut 26. Bruno Fernandes klaart de klus! De rode kaart voor Deli wordt niet kwijtgescholden. Bruno Fernandes mag na het oponthoud de penalty trappen en zet die feilloos om. Club in vieze papieren. Bruno Fernandes klaart de klus! De rode kaart voor Deli wordt niet kwijtgescholden. Bruno Fernandes mag na het oponthoud de penalty trappen en zet die feilloos om. Club in vieze papieren.

24' eerste helft, minuut 24. VAR komt tussenbeide. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wordt naar de zijlijn geroepen om de beelden te bekijken. Wordt de rode kaart voor Deli teruggedraaid? Deli ging duidelijk met zijn hand naar de bal, veel twijfel kan er toch niet zijn. VAR komt tussenbeide Scheidsrechter Serdar Gözübüyük wordt naar de zijlijn geroepen om de beelden te bekijken. Wordt de rode kaart voor Deli teruggedraaid? Deli ging duidelijk met zijn hand naar de bal, veel twijfel kan er toch niet zijn.

24' Rood voor Deli. eerste helft, minuut 24. Rood voor Deli

23' Rode kaart voor Simon Deli van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 23 Simon Deli Club Brugge

22' eerste helft, minuut 22. Penalty! Deli waant zich even doelman op een schot van James. Het levert hem een rode kaart en Manchester United een penalty op. Penalty! Deli waant zich even doelman op een schot van James. Het levert hem een rode kaart en Manchester United een penalty op.

20' eerste helft, minuut 20. Vanaken speelt de bal zomaar over de zijlijn. Het blijft zoeken voor Club, er zitten te veel slordigheden in het spel van de competitieleider. Vanaken speelt de bal zomaar over de zijlijn. Het blijft zoeken voor Club, er zitten te veel slordigheden in het spel van de competitieleider.

19' eerste helft, minuut 19. Club verdedigt hardnekkig, maar levert te weinig kwaliteit aan de bal. Peter Vandenbempt. Club verdedigt hardnekkig, maar levert te weinig kwaliteit aan de bal. Peter Vandenbempt

17' eerste helft, minuut 17. De Engelse storm lijkt nu toch even gaan liggen, Club kan op adem komen. Maar Romero het leven zuur maken lukt nog niet. Bovendien lijdt Club nog steeds te makkelijk balverlies. De Engelse storm lijkt nu toch even gaan liggen, Club kan op adem komen. Maar Romero het leven zuur maken lukt nog niet. Bovendien lijdt Club nog steeds te makkelijk balverlies.

13' Mignolet houdt Club Brugge recht. eerste helft, minuut 13. Mignolet houdt Club Brugge recht

12' eerste helft, minuut 12. Opnieuw Mignolet! Simon Mignolet wil zich duidelijk laten gelden bij zijn terugkeer naar Engeland. Met alweer een uitstekende reflex houdt hij Fernandes opnieuw van een treffer. Hoelang kan Club deze druk nog weerstaan? Opnieuw Mignolet! Simon Mignolet wil zich duidelijk laten gelden bij zijn terugkeer naar Engeland. Met alweer een uitstekende reflex houdt hij Fernandes opnieuw van een treffer. Hoelang kan Club deze druk nog weerstaan?

11' eerste helft, minuut 11. Rits lift de bal over het doel van Romero. Rits lift de bal over het doel van Romero

11' eerste helft, minuut 11. Rits mikt over! Daar is Club Brugge! Een voorzet van Vanaken wordt weggewerkt in de voeten van Rits en die haalt meteen uit. Zijn schot zoeft over het doel van Romero. Rits mikt over! Daar is Club Brugge! Een voorzet van Vanaken wordt weggewerkt in de voeten van Rits en die haalt meteen uit. Zijn schot zoeft over het doel van Romero.

9' eerste helft, minuut 9. Op een schaarse tegenprik met Okereke na komt Club Brugge er voorlopig niet uit op Old Trafford. United is heer en meester. Op een schaarse tegenprik met Okereke na komt Club Brugge er voorlopig niet uit op Old Trafford. United is heer en meester.

7' eerste helft, minuut 7. Voorlopig gaat het te snel voor Club Brugge. Peter Vandenbempt. Voorlopig gaat het te snel voor Club Brugge. Peter Vandenbempt

5' eerste helft, minuut 5. Dolle openingsfase met twee kansen voor United en ééntje voor Club. Dolle openingsfase met twee kansen voor United en ééntje voor Club

4' eerste helft, minuut 4. United blijft komen. De thuisploeg maakt een vliegende start. Fernandes is de volgende die zijn kans waagt met een verre knal. Mignolet kan de poging nog tegen de paal duwen. Club ziet af in deze openingsfase. United blijft komen De thuisploeg maakt een vliegende start. Fernandes is de volgende die zijn kans waagt met een verre knal. Mignolet kan de poging nog tegen de paal duwen. Club ziet af in deze openingsfase.

3' eerste helft, minuut 3. Mignolet houdt Club overeind! Manchester United laat er geen gras over groeien. Mata haalt verschroeiend uit, maar Mignolet voorkomt een vroege tegengoal met een knappe redding. Club lanceert meteen een tegenaanval met Okereke, maar die speelt het niet goed uit. Mignolet houdt Club overeind! Manchester United laat er geen gras over groeien. Mata haalt verschroeiend uit, maar Mignolet voorkomt een vroege tegengoal met een knappe redding. Club lanceert meteen een tegenaanval met Okereke, maar die speelt het niet goed uit.

2' eerste helft, minuut 2. Club Brugge komt al meteen in de verdrukking. Mignolet zit niet goed bij een hoge bal, maar Club komt met de schrik vrij. Club Brugge komt al meteen in de verdrukking. Mignolet zit niet goed bij een hoge bal, maar Club komt met de schrik vrij.

2' Philippe Clement wil absoluut doorgaan in Europa. eerste helft, minuut 2. Philippe Clement wil absoluut doorgaan in Europa

1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Club Brugge heeft de wedstrijd tegen Manchester United op gang getrapt. Kan het voor een verrassing zorgen op Old Trafford? Aftrap Club Brugge heeft de wedstrijd tegen Manchester United op gang getrapt. Kan het voor een verrassing zorgen op Old Trafford?

1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

20:56 vooraf, 20 uur 56. De Club-supporters hebben de vocale strijd hier het afgelopen halfuur alvast gewonnen. Peter Vandenbempt. De Club-supporters hebben de vocale strijd hier het afgelopen halfuur alvast gewonnen. Peter Vandenbempt

20:40 vooraf, 20 uur 40. Ook bij Club weten ze al een tijdje niet meer wat verliezen is. De laatste keer dat dat gebeurde was in de laatste groepswedstrijd van de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. Sindsdien bleef Club ongeslagen in 14 officiële wedstrijden. Ook bij Club weten ze al een tijdje niet meer wat verliezen is. De laatste keer dat dat gebeurde was in de laatste groepswedstrijd van de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid. Sindsdien bleef Club ongeslagen in 14 officiële wedstrijden.

20:38 vooraf, 20 uur 38. Blijft United ongeslagen? United is aan een sterke reeks bezig. De Engelse topclub is nu al 6 wedstrijden ongeslagen, in alle competities samen. De laatste nederlaag is alweer een maand geleden, thuis tegen Burnley. Is Club de volgende die de volle buit pakt op Old Trafford? Blijft United ongeslagen? United is aan een sterke reeks bezig. De Engelse topclub is nu al 6 wedstrijden ongeslagen, in alle competities samen. De laatste nederlaag is alweer een maand geleden, thuis tegen Burnley. Is Club de volgende die de volle buit pakt op Old Trafford?

20:20 vooraf, 20 uur 20. Ighalo heeft hiernaar uitgekeken. We moeten goed spelen en kansen voor hem creëren. Martial moest gisteren geblesseerd de training verlaten. Hopelijk is zijn blessure niet al te ernstig. We willen deze wedstrijd winnen, maar we weten dat we tegen een lastige opponent spelen. Ole Gunnar Solskjær (trainer Manchester United). Ighalo heeft hiernaar uitgekeken. We moeten goed spelen en kansen voor hem creëren. Martial moest gisteren geblesseerd de training verlaten. Hopelijk is zijn blessure niet al te ernstig. We willen deze wedstrijd winnen, maar we weten dat we tegen een lastige opponent spelen. Ole Gunnar Solskjær (trainer Manchester United)

20:20 vooraf, 20 uur 20. Club Brugge kon afgelopen weekend geen overtuigende prestatie neerzetten in de topper tegen Charleroi. Een goal in de eerste minuut was wel voldoende voor de 19e competitiezege van Club. Club Brugge kon afgelopen weekend geen overtuigende prestatie neerzetten in de topper tegen Charleroi. Een goal in de eerste minuut was wel voldoende voor de 19e competitiezege van Club.

20:19 vooraf, 20 uur 19. United met vertrouwen. Manchester United tankte afgelopen zondag vertrouwen voor deze Europese terugmatch. Het versloeg Watford met 3-0 en blijft zo in de strijd voor de 4e plaats en het bijbehorende Champions League-ticket. United met vertrouwen Manchester United tankte afgelopen zondag vertrouwen voor deze Europese terugmatch. Het versloeg Watford met 3-0 en blijft zo in de strijd voor de 4e plaats en het bijbehorende Champions League-ticket.

19:47 vooraf, 19 uur 47. Opstellingen. Bij Club Brugge heeft Philippe Clement moeten puzzelen door de afwezigheid van Vormer en Dennis. Ricca (en niet Koussounou zoals Club laat uitschijnen op Twitter) wordt wellicht een rijtje opgeschoven naar het middenveld, de jonge De Cuyper krijgt net als in de heenmatch een basisplaats. Bij Manchester United maakt Ighalo zijn opwachting in de spits. Hij krijgt Bruno Fernandes en James in zijn rug. Opstellingen Bij Club Brugge heeft Philippe Clement moeten puzzelen door de afwezigheid van Vormer en Dennis. Ricca (en niet Koussounou zoals Club laat uitschijnen op Twitter) wordt wellicht een rijtje opgeschoven naar het middenveld, de jonge De Cuyper krijgt net als in de heenmatch een basisplaats. Bij Manchester United maakt Ighalo zijn opwachting in de spits. Hij krijgt Bruno Fernandes en James in zijn rug.

08:35 vooraf, 08 uur 35. Kijk en luister live. Van Manchester United-Club Brugge hoeft u vanavond niks te missen. De aftrap is om 21u, de uitzending begint al om 20.35u op Canvas. Ook op Radio 1 en op deze pagina kan u alles op de voet volgen. Kijk en luister live Van Manchester United-Club Brugge hoeft u vanavond niks te missen. De aftrap is om 21u, de uitzending begint al om 20.35u op Canvas. Ook op Radio 1 en op deze pagina kan u alles op de voet volgen.

23:38 vooraf, 23 uur 38. Club traint op Old Trafford: "Kans is klein dat Diatta speelt". Club traint op Old Trafford: "Kans is klein dat Diatta speelt"

20:11 vooraf, 20 uur 11. Manchester United is klaar voor de komst van Club in de EL: "We nemen de EL heel serieus". Manchester United is klaar voor de komst van Club in de EL: "We nemen de EL heel serieus"

16:31 vooraf, 16 uur 31. Ik weet dat Diatta opnieuw bij het team is. Hij is hun meest opwindende speler. Hij probeert dingen, heeft de x-factor, een fantastische balans. Je kan hem vergelijken met Sadio Mané. Onze verdedigers gaan er hun handen vol mee hebben. Ole Gunnar Solskjær over Krépin Diatta, die hij nog kent uit de Noorse competitie. Ik weet dat Diatta opnieuw bij het team is. Hij is hun meest opwindende speler. Hij probeert dingen, heeft de x-factor, een fantastische balans. Je kan hem vergelijken met Sadio Mané. Onze verdedigers gaan er hun handen vol mee hebben. Ole Gunnar Solskjær over Krépin Diatta, die hij nog kent uit de Noorse competitie

12:21 vooraf, 12 uur 21. Wij zullen een goede dag moeten hebben en zij een mindere dag. Zeker met het uitdoelpunt dat ze gescoord hebben in de heenmatch. Hoe zij voor de dag zullen komen kunnen we niet controleren, wij moeten gewoon zorgen dat we zelf goed zijn. Simon Mignolet. Wij zullen een goede dag moeten hebben en zij een mindere dag. Zeker met het uitdoelpunt dat ze gescoord hebben in de heenmatch. Hoe zij voor de dag zullen komen kunnen we niet controleren, wij moeten gewoon zorgen dat we zelf goed zijn. Simon Mignolet

12:19 vooraf, 12 uur 19. Dit is een nieuwe kans voor onze jonge groep om zich op het grootst mogelijk toneel te tonen. Dat hebben we al gedaan tegen PSG en Real Madrid en dat moeten we nu opnieuw doen. . Simon Mignolet. Dit is een nieuwe kans voor onze jonge groep om zich op het grootst mogelijk toneel te tonen. Dat hebben we al gedaan tegen PSG en Real Madrid en dat moeten we nu opnieuw doen. Simon Mignolet

12:18 vooraf, 12 uur 18. Ruud (Vormer) en Dennis zijn heel belangrijke spelers voor ons. Maar we hebben een brede kern. De jongens die hen vervangen zullen hun kans met beide handen grijpen. Simon Mignolet over de blessures bij Club. Ruud (Vormer) en Dennis zijn heel belangrijke spelers voor ons. Maar we hebben een brede kern. De jongens die hen vervangen zullen hun kans met beide handen grijpen. Simon Mignolet over de blessures bij Club

12:16 vooraf, 12 uur 16. Terugkeer naar Engeland voor Mignolet. Voor Simon Mignolet wordt het een speciale avond. De doelman van Club Brugge keert voor het eerst als speler terug naar Engeland, het land waar hij tussen 2010 en 2019 aan de slag was als speler. Als ex-Liverpool speler zal hij maar al te graag aartsrivaal Manchester United een stok in de wielen steken. Terugkeer naar Engeland voor Mignolet Voor Simon Mignolet wordt het een speciale avond. De doelman van Club Brugge keert voor het eerst als speler terug naar Engeland, het land waar hij tussen 2010 en 2019 aan de slag was als speler. Als ex-Liverpool speler zal hij maar al te graag aartsrivaal Manchester United een stok in de wielen steken.

16:05 vooraf, 16 uur 05. Bekijk een samenvatting van Club Brugge-Manchester United (1-1). Bekijk een samenvatting van Club Brugge-Manchester United (1-1)

16:04 vooraf, 16 uur 04. Club Brugge zonder twee sterkhouders. De opgave van Club Brugge in Manchester is nog wat lastiger geworden. De heenmatch eindigde op 1-1 en Club moet de klus proberen te klaren zonder aanvoerder Ruud Vormer en Emmanuel Dennis, vorige week de Brugse schutter in de heenmatch. Beide spelers liepen een blessure op vorige zondag tegen Charleroi en zijn niet fit. Eder Balanta is geschorst. Club Brugge zonder twee sterkhouders De opgave van Club Brugge in Manchester is nog wat lastiger geworden. De heenmatch eindigde op 1-1 en Club moet de klus proberen te klaren zonder aanvoerder Ruud Vormer en Emmanuel Dennis, vorige week de Brugse schutter in de heenmatch. Beide spelers liepen een blessure op vorige zondag tegen Charleroi en zijn niet fit. Eder Balanta is geschorst.

Opstelling Manchester United. Sergio Romero, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Harry Maguire, Luke Shaw, Juan Mata, Fred, Bruno Fernandes, Scott McTominay, Daniel James, Odion Ighalo Opstelling Manchester United Odion Ighalo, Daniel James, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Fred, Juan Mata, Luke Shaw, Harry Maguire, Eric Bailly, Aaron Wan-Bissaka, Sergio Romero

Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Simon Deli, Federico Ricca, Odilon Kossounou, Hans Vanaken, Mats Rits, Percy Tau, David Chidozie Okereke, Maxim De Cuyper Opstelling Club Brugge Maxim De Cuyper, David Chidozie Okereke, Percy Tau, Mats Rits, Hans Vanaken, Odilon Kossounou, Federico Ricca, Simon Deli, Brandon Mechele, Clinton Mata, Simon Mignolet