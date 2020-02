Kijk vanavond live naar United-Club Brugge in de Europa League

Fase per fase

08:35 vooraf, 08 uur 35. Kijk en luister live. Van Manchester United-Club Brugge hoeft u vanavond niks te missen. De aftrap is om 21u, de uitzending begint al om 20.35u op Canvas. Ook op Radio 1 en op deze pagina kan u alles op de voet volgen.

23:38 vooraf, 23 uur 38. Club traint op Old Trafford: "Kans is klein dat Diatta speelt". Club traint op Old Trafford: "Kans is klein dat Diatta speelt"

20:11 vooraf, 20 uur 11. Manchester United is klaar voor de kost van Club in de EL: "We nemen de EL heel serieus". Manchester United is klaar voor de kost van Club in de EL: "We nemen de EL heel serieus"

16:31 vooraf, 16 uur 31. Ik weet dat Diatta opnieuw bij het team is. Hij is hun meest opwindende speler. Hij probeert dingen, heeft de x-factor, een fantastische balans. Je kan hem vergelijken met Sadio Mané. Onze verdedigers gaan er hun handen vol mee hebben. Ole Gunnar Solskjær over Krépin Diatta, die hij nog kent uit de Noorse competitie. Ik weet dat Diatta opnieuw bij het team is. Hij is hun meest opwindende speler. Hij probeert dingen, heeft de x-factor, een fantastische balans. Je kan hem vergelijken met Sadio Mané. Onze verdedigers gaan er hun handen vol mee hebben. Ole Gunnar Solskjær over Krépin Diatta, die hij nog kent uit de Noorse competitie

15:36 Ole Gunnar Solskjær is jarig, Club Brugge probeert hem te verleiden tot een wilde avond. . vooraf, 15 uur 36. Ole Gunnar Solskjær is jarig, Club Brugge probeert hem te verleiden tot een wilde avond.

12:21 vooraf, 12 uur 21. Wij zullen een goede dag moeten hebben en zij een mindere dag. Zeker met het uitdoelpunt dat ze gescoord hebben in de heenmatch. Hoe zij voor de dag zullen komen kunnen we niet controleren, wij moeten gewoon zorgen dat we zelf goed zijn. Simon Mignolet. Wij zullen een goede dag moeten hebben en zij een mindere dag. Zeker met het uitdoelpunt dat ze gescoord hebben in de heenmatch. Hoe zij voor de dag zullen komen kunnen we niet controleren, wij moeten gewoon zorgen dat we zelf goed zijn. Simon Mignolet

12:19 vooraf, 12 uur 19. Dit is een nieuwe kans voor onze jonge groep om zich op het grootst mogelijk toneel te tonen. Dat hebben we al gedaan tegen PSG en Real Madrid en dat moeten we nu opnieuw doen. . Simon Mignolet. Dit is een nieuwe kans voor onze jonge groep om zich op het grootst mogelijk toneel te tonen. Dat hebben we al gedaan tegen PSG en Real Madrid en dat moeten we nu opnieuw doen. Simon Mignolet

12:18 vooraf, 12 uur 18. Ruud (Vormer) en Dennis zijn heel belangrijke spelers voor ons. Maar we hebben een brede kern. De jongens die hen vervangen zullen hun kans met beide handen grijpen. Simon Mignolet over de blessures bij Club. Ruud (Vormer) en Dennis zijn heel belangrijke spelers voor ons. Maar we hebben een brede kern. De jongens die hen vervangen zullen hun kans met beide handen grijpen. Simon Mignolet over de blessures bij Club

12:16 vooraf, 12 uur 16. Terugkeer naar Engeland voor Mignolet. Voor Simon Mignolet wordt het een speciale avond. De doelman van Club Brugge keert voor het eerst als speler terug naar Engeland, het land waar hij tussen 2010 en 2019 aan de slag was als speler. Als ex-Liverpool speler zal hij maar al te graag aartsrivaal Manchester United een stok in de wielen steken. Terugkeer naar Engeland voor Mignolet Voor Simon Mignolet wordt het een speciale avond. De doelman van Club Brugge keert voor het eerst als speler terug naar Engeland, het land waar hij tussen 2010 en 2019 aan de slag was als speler. Als ex-Liverpool speler zal hij maar al te graag aartsrivaal Manchester United een stok in de wielen steken.