LASK Linz maakt einde aan het Europese verhaal van AZ

Linz en AZ waren dit seizoen alletwee al een Belgische ploeg tegengekomen in Europa. De Oostenrijkers werden in de voorrondes van de Champions League uitgeschakeld door Club Brugge, AZ hield Antwerp uit de groepsfase van de Europa League.

Voor AZ kwam de terugmatch niet helemaal gelegen, want komend weeken staat de topper tegen Ajax op het programma. Linz had in Alkmaar al een goeie uitgangspositie (1-1) afgedwongen. Na een foute pass van Koopmeiners, die Idrissi ten koste van een penalty probeerde goed te maken, zag het er nóg beter uit voor de thuisploeg. Raguz miste immers niet vanaf 11 meter.

Na de rust gaf Linz AZ de doodsteek met zijn favoriete wapen: een verre inworp kwam tot bij Raguz en die liet zijn 2e van de avond niet liggen. LASK Linz plaatst zich zo voor de 1/8e finales. Het was tot voor dit seizoen nog nooit verder geraakt dan de 2e ronde.