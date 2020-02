"Verliezen van een Belgische club: daar moet je niet mee thuiskomen in Nederland"

20:12 vooraf, 20 uur 12. Gent gelooft in stunt tegen AS Roma in de Europa League. Gent gelooft in stunt tegen AS Roma in de Europa League

19:52 vooraf, 19 uur 52. Een nederlaag tegen een Belgische ploeg, daar kan je in Nederland niet mee thuiskomen. Maar eerlijk: ik denk niet eens aan de uitschakeling. We hebben een heel sterk team en veel kwaliteiten. We gaan hier in Gent uit van onze eigen sterkte en willen de supporters een mooie wedstrijd laten zien. Justin Kluivert (AS Roma). Een nederlaag tegen een Belgische ploeg, daar kan je in Nederland niet mee thuiskomen. Maar eerlijk: ik denk niet eens aan de uitschakeling. We hebben een heel sterk team en veel kwaliteiten. We gaan hier in Gent uit van onze eigen sterkte en willen de supporters een mooie wedstrijd laten zien. Justin Kluivert (AS Roma)

19:50 vooraf, 19 uur 50. Gent is al het hele seizoen ongeslagen in eigen huis en scoort altijd. Ze zijn zowel fysiek als technisch sterk en ze zullen in eigen huis ongetwijfeld heel gemotiveerd zijn. Maar wij twijfelen niet. Wij willen absoluut naar de volgende ronde. Paulo Fonseca (coach AS Roma). Gent is al het hele seizoen ongeslagen in eigen huis en scoort altijd. Ze zijn zowel fysiek als technisch sterk en ze zullen in eigen huis ongetwijfeld heel gemotiveerd zijn. Maar wij twijfelen niet. Wij willen absoluut naar de volgende ronde. Paulo Fonseca (coach AS Roma)

19:49 vooraf, 19 uur 49. AA Gent - AS Roma. AA Gent verloor zijn heenmatch in Rome met 1-0. Alles is nog mogelijk in de return, die donderdag om 18.55u afgetrapt wordt. De wedstrijd is te bekijken op alle Sporza-kanalen. AA Gent - AS Roma AA Gent verloor zijn heenmatch in Rome met 1-0. Alles is nog mogelijk in de return, die donderdag om 18.55u afgetrapt wordt. De wedstrijd is te bekijken op alle Sporza-kanalen.

Opstelling KAA Gent. Thomas Kaminski, Alessio Castro-Montes, Igor Plastoen, Michael Ngadeu-Ngadjui, Milad Mohammadi, Sven Kums, Elisha Owusu, Roman Bezoes, Vadis Odjidja Ofoe, Laurent Depoitre, Jonathan David

Opstelling AS Roma. Pau López, Leonardo Spinazzola, Federico Fazio, Chris Smalling, Bruno Peres, Diego Perotti, Gianluca Mancini, Henrikh Mkhitaryan, Lorenzo Pellegrini, Justin Kluivert, Edin Džeko