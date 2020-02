Ianis Hagi is met 2 goals grondlegger voor spectaculaire ommekeer van Rangers

Ianis Hagi werd bij Racing Genk een half jaar gewogen, maar deze winter dan toch nog te licht bevonden. De jonge Roemeen mocht op uitleenbeurt naar de Rangers en daar bewijst hij nu wel zijn waarde.

De thuisploeg kwam 0-2 achter na onder andere een fantastische goal van Fransergio, maar na de pauze bezorgde Hagi het thuispubliek een magische avond. Hij luidde de terugkeer in met een doelpunt in minuut 68. Hij sneed de 16 in en knalde de bal dan in de rechterbenedenhoek.

Aribo maakte na een individuele actie gelijk en daarna was het opnieuw aan Hagi. Hij knalde een vrijschop tegen de muur en die wipte zo met een portie geluk in doel: 3-2.