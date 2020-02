Invaller Lukaku trekt Inter over de streep in Bulgarije met assist en goal

Loedogorets zou een hapje worden voor Inter en dus kreeg Lukaku net als enkele andere vaste waardes een plaats op de bank. Maar na 60 stille minuten moest Conte zijn tactiek toch wat aanpassen. Hij gooide zijn topschutter in de strijd.

Lukaku was ijverig en zette een actie op op het middenveld. Hij liep daarna de zestien in, hield daar wat verdedigers aan de praat en legde de bal af voor Eriksen. Die schoot zijn eerste goal in het shirt van Inter tegen de netten.

Diep in de toegevoegde tijd kon Lukaku ook zelf scoren. Na een tussenkomst van de VAR ging de bal op de stip en de Belg stuurde de doelman de verkeerde kant uit. Zo bezorgt Lukaku zijn club een mooie uitgangspositie voor de terugmatch in eigen huis.