KAA Gent knalt er 3 binnen in overbodige match op de Faeröer

Kunstgras

KAA Gent speelt vanavond in het Djupumyra Stadium in Klasvik, goed voor 2.500 zitjes én kunstgras.



"Ik ben geen voorstander, maar ik heb de indruk dat dit kunstgras er nog goed uitziet", vertelde coach Wouter Vrancken van de kant van het veld gisteravond. "Het is ook een klein veld. Dat nodigt niet echt uit voor de spelers, maar dat wordt een belangrijke mentale test."





"Als je op dit niveau speelt, moet je klaar zijn om in alle omstandigheden vol gas te gaan.Dat verwachten we wel morgen."



"Je moet met alle omstandigheden omkunnen: of je nu in een vol stadion van 50.000 mensen of in een klein stadion als hier speelt."