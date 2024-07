LIVE (20u): Debuteert Wouter Vrancken met overwinning in Conference League tegen Vikingur?

Wouter Vrancken: "We zijn klaar voor wat volgt"

Wouter Vrancken staat meteen voor een belangrijke eerste wedstrijd. "Wij hebben een heel korte voorbereiding achter de rug. We moesten heel veel doen op korte tijd en deden dat in bepaalde blokken om zo in alles iets meer klaarheid te krijgen. We zijn klaar voor wat volgt."



Van onderschatting is geen sprake bij Vrancken. "Wij hebben tal van wedstrijdbeelden van Vikingur bekeken. Die leerden ons dat ze de laatste tijd niet echt gewend zijn om punten te laten liggen. Zij voetballen vol vertrouwen en weten eigenlijk niet meer wat verliezen is."



"Wij zijn nog bezig aan de opbouw, maar wij moeten die match zeker naar ons toetrekken. We moeten onze energie en ons geloof uiten, de handschoen opnemen en we willen meteen de fans achter ons krijgen."