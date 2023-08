Ronny Deila sleutelt niet aan zijn elftal voor terugwedstrijd tegen Osasuna

clock 20:05 Een beeld vanuit het bezoekersvak. vooraf, 20 uur 05. Een beeld vanuit het bezoekersvak.

clock 19:53 vooraf, 19 uur 53. We gaan zeker aanvallen, daar mag je vanuit gaan. Ronny Deila. We gaan zeker aanvallen, daar mag je vanuit gaan. Ronny Deila

clock 19:45 vooraf, 19 uur 45. Mijlpaal voor Mechele. Voor Brandon Mechele wordt het een speciale avond. Hij speelt straks namelijk zijn 400e professionele wedstrijd. . Mijlpaal voor Mechele Voor Brandon Mechele wordt het een speciale avond. Hij speelt straks namelijk zijn 400e professionele wedstrijd.

clock 19:27 vooraf, 19 uur 27. Ruben Garcia op de bank. Trainer Arrasate voert dan weer wel enkele wissels door. Opvallend is de naam van Ruben Garcia op de bank, toch de beste man op het veld in de heenwedstrijd. Er staat met Herrera ook een nieuwe naam tussen de palen en voorin moet de ervaren Kroaat Budimir voor de doelpunten zorgen. . Ruben Garcia op de bank Trainer Arrasate voert dan weer wel enkele wissels door. Opvallend is de naam van Ruben Garcia op de bank, toch de beste man op het veld in de heenwedstrijd. Er staat met Herrera ook een nieuwe naam tussen de palen en voorin moet de ervaren Kroaat Budimir voor de doelpunten zorgen.

clock 19:19 vooraf, 19 uur 19. Geen wijzigingen bij Club. Ronny Deila heeft niet veel redenen om aan zijn basiselftal te sleutelen en doet dat dan ook niet. Hij gooit dezelfde elf namen van vorige week tussen de lijnen. . Geen wijzigingen bij Club Ronny Deila heeft niet veel redenen om aan zijn basiselftal te sleutelen en doet dat dan ook niet. Hij gooit dezelfde elf namen van vorige week tussen de lijnen.

clock 19:15 De spelers van Osasuna inspecteren de grasmat van Jan Breydel. vooraf, 19 uur 15. De spelers van Osasuna inspecteren de grasmat van Jan Breydel.

clock 19:11 Verschil in Europese ervaring. Het verschil in Europese ervaring is redelijk groot tussen de clubs. Club Brugge zit al aan zijn 52e Europese campagne, voor Osasuna is het nog maar de 5e keer dat het in Europa mag aantreden. Blauw-zwart speelt vanavond zijn 349e wedstrijd in Europa tegenover de 30e van Osasuna. . vooraf, 19 uur 11. statistics Verschil in Europese ervaring Het verschil in Europese ervaring is redelijk groot tussen de clubs. Club Brugge zit al aan zijn 52e Europese campagne, voor Osasuna is het nog maar de 5e keer dat het in Europa mag aantreden. Blauw-zwart speelt vanavond zijn 349e wedstrijd in Europa tegenover de 30e van Osasuna.

clock 17:34 vooraf, 17 uur 34. Ferran Jutgla is er weer bij. De aanvallende weelde bij Club Brugge wordt nog wat groter, want Ferran Jutgla is hersteld van de pubalgie die hem sinds het einde van vorig seizoen parten speelde. De Spanjaard was vorig seizoen goed voor 15 goals voor blauw-zwart, waaronder 2 in de Champions League. . Ferran Jutgla is er weer bij De aanvallende weelde bij Club Brugge wordt nog wat groter, want Ferran Jutgla is hersteld van de pubalgie die hem sinds het einde van vorig seizoen parten speelde. De Spanjaard was vorig seizoen goed voor 15 goals voor blauw-zwart, waaronder 2 in de Champions League.

clock 14:52 vooraf, 14 uur 52. Het is belangrijk dat we onszelf tonen en dat we aanvallend spelen. . Ronny Deila (coach Club Brugge). Het is belangrijk dat we onszelf tonen en dat we aanvallend spelen. Ronny Deila (coach Club Brugge)

clock 14:49 vooraf, 14 uur 49. "Geen zenuwachtigheid in mijn groep". Bij Club Brugge liggen Casper Nielsen en Bjorn Meijer nog in de lappenmand, Ferran Jutgla is wel speelklaar. "De omstandigheden zijn misschien in ons voordeel", kijkt trainer Ronny Deila vooruit. "Dan heb ik het over een uitverkocht stadion, veel sfeer en de tegenstander die een achterstand moet goedmaken." "Ik zie geen zenuwachtigheid bij mijn groep. Wij hebben ervaring in Europa en we hebben een goeie uitgangspositie bemachtigd. Nu mogen we dat niet meer weggeven." . "Geen zenuwachtigheid in mijn groep" Bij Club Brugge liggen Casper Nielsen en Bjorn Meijer nog in de lappenmand, Ferran Jutgla is wel speelklaar. "De omstandigheden zijn misschien in ons voordeel", kijkt trainer Ronny Deila vooruit. "Dan heb ik het over een uitverkocht stadion, veel sfeer en de tegenstander die een achterstand moet goedmaken." "Ik zie geen zenuwachtigheid bij mijn groep. Wij hebben ervaring in Europa en we hebben een goeie uitgangspositie bemachtigd. Nu mogen we dat niet meer weggeven."

clock 14:29 vooraf, 14 uur 29. Club Brugge heeft de voorbije weken al het Deense Aarhus en het IJslandse Akureyri gewipt. Volgt donderdagavond ook Osasuna uit Spanje? Op zijn website roept Club zijn aanhang op om massaal de clubkleuren te dragen. "Het stadion moet kolken vanaf de eerste seconde", klinkt het. 23.000 vlaggen zullen worden uitgedeeld in Jan Breydel. . Club Brugge heeft de voorbije weken al het Deense Aarhus en het IJslandse Akureyri gewipt. Volgt donderdagavond ook Osasuna uit Spanje? Op zijn website roept Club zijn aanhang op om massaal de clubkleuren te dragen. "Het stadion moet kolken vanaf de eerste seconde", klinkt het. 23.000 vlaggen zullen worden uitgedeeld in Jan Breydel.