LIVE: Vloert Club Brugge Osasuna nu ook in eigen huis?

eerste helft, minuut 9. Daar is de eerste gele kaart van de partij al. Mechele komt stevig in botsing met Budimir en kijkt tegen een geel karton aan. .

eerste helft, 20 uur 30. Aftrap. We zijn eraan begonnen in een kolkend Jan Breydel. Stoot Club Brugge door naar de poulefase van de Conference League? We komen het zo dadelijk te weten. .

vooraf, 19 uur 27. Ruben Garcia op de bank. Trainer Arrasate voert dan weer wel enkele wissels door. Opvallend is de naam van Ruben Garcia op de bank, toch de beste man op het veld in de heenwedstrijd. Er staat met Herrera ook een nieuwe naam tussen de palen en voorin moet de ervaren Kroaat Budimir voor de doelpunten zorgen. .

clock 19:11

Verschil in Europese ervaring. Het verschil in Europese ervaring is redelijk groot tussen de clubs. Club Brugge zit al aan zijn 52e Europese campagne, voor Osasuna is het nog maar de 5e keer dat het in Europa mag aantreden. Blauw-zwart speelt vanavond zijn 349e wedstrijd in Europa tegenover de 30e van Osasuna. . vooraf, 19 uur 11.