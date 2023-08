LIVE: Loopt het helemaal fout voor Club Brugge? Osasuna virtueel geplaatst na tweede treffer

Er ligt nu wat ruimte voor Thiago en hij duikt er ook goed in. De Braziliaanse spits kan ook uithalen, maar wordt nog in extremis afgestopt. Thiago stond ook wel buitenspel.

tweede helft, minuut 58. Thiago laat het liggen. Er ligt nu wat ruimte voor Thiago en hij duikt er ook goed in. De Braziliaanse spits kan ook uithalen, maar wordt nog in extremis afgestopt. Thiago stond ook wel buitenspel. .

clock 53'

tweede helft, minuut 53. Budimir kopt de 0-2 binnen! Aan de overzijde is het wel raak. Peña slingert met zijn mindere linker het leer voor doel en daar staat Budimir op de goede plek. Hij klopt onder meer Spileers in de lucht. Nu zit Club Brugge pas echt in de penarie, want bij deze stand is blauw-zwart uitgeschakeld. .