Jutgla voor het eerst weer in selectie bij Club: "Mogen dit niet meer weggeven tegen Osasuna"

clock 17:34 vooraf, 17 uur 34. Ferran Jutgla is er weer bij. De aanvallende weelde bij Club Brugge wordt nog wat groter, want Ferran Jutgla is hersteld van de pubalgie die hem sinds het einde van vorig seizoen parten speelde. De Spanjaard was vorig seizoen goed voor 15 goals voor blauw-zwart, waaronder 2 in de Champions League. . Ferran Jutgla is er weer bij De aanvallende weelde bij Club Brugge wordt nog wat groter, want Ferran Jutgla is hersteld van de pubalgie die hem sinds het einde van vorig seizoen parten speelde. De Spanjaard was vorig seizoen goed voor 15 goals voor blauw-zwart, waaronder 2 in de Champions League.

clock 14:52 vooraf, 14 uur 52. Het is belangrijk dat we onszelf tonen en dat we aanvallend spelen. . Ronny Deila (coach Club Brugge). Het is belangrijk dat we onszelf tonen en dat we aanvallend spelen. Ronny Deila (coach Club Brugge)

clock 14:49 vooraf, 14 uur 49. "Geen zenuwachtigheid in mijn groep". Bij Club Brugge liggen Casper Nielsen en Bjorn Meijer nog in de lappenmand, Ferran Jutgla is wel speelklaar. "De omstandigheden zijn misschien in ons voordeel", kijkt trainer Ronny Deila vooruit. "Dan heb ik het over een uitverkocht stadion, veel sfeer en de tegenstander die een achterstand moet goedmaken." "Ik zie geen zenuwachtigheid bij mijn groep. Wij hebben ervaring in Europa en we hebben een goeie uitgangspositie bemachtigd. Nu mogen we dat niet meer weggeven." . "Geen zenuwachtigheid in mijn groep" Bij Club Brugge liggen Casper Nielsen en Bjorn Meijer nog in de lappenmand, Ferran Jutgla is wel speelklaar. "De omstandigheden zijn misschien in ons voordeel", kijkt trainer Ronny Deila vooruit. "Dan heb ik het over een uitverkocht stadion, veel sfeer en de tegenstander die een achterstand moet goedmaken." "Ik zie geen zenuwachtigheid bij mijn groep. Wij hebben ervaring in Europa en we hebben een goeie uitgangspositie bemachtigd. Nu mogen we dat niet meer weggeven."

clock 14:29 vooraf, 14 uur 29. Club Brugge heeft de voorbije weken al het Deense Aarhus en het IJslandse Akureyri gewipt. Volgt donderdagavond ook Osasuna uit Spanje? Op zijn website roept Club zijn aanhang op om massaal de clubkleuren te dragen. "Het stadion moet kolken vanaf de eerste seconde", klinkt het. 23.000 vlaggen zullen worden uitgedeeld in Jan Breydel. . Club Brugge heeft de voorbije weken al het Deense Aarhus en het IJslandse Akureyri gewipt. Volgt donderdagavond ook Osasuna uit Spanje? Op zijn website roept Club zijn aanhang op om massaal de clubkleuren te dragen. "Het stadion moet kolken vanaf de eerste seconde", klinkt het. 23.000 vlaggen zullen worden uitgedeeld in Jan Breydel.