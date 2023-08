LIVE: Samoise zet KAA Gent op rozen in Cyprus, Tissoudali beslist de Europese ontmoeting

Pluim voor de supporters van Apoel Nicosia. Zij blijven hun ploeg aanmoedigen. De diehards doen dat in bloot bovenlijf.

clock 78'

tweede helft, minuut 78. Tissoudali heeft prijs: 0-2. Nu is het wel raak voor Tissoudali, nu is het wel helemaal afgelopen voor Apoel. De Marokkaanse international legt de bal over doelman Belec. De assist komt op naam van invaller Gandelman te staan. .