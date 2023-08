KAA Gent trekt met dezelfde ploeg ten aanval in Cyprus

clock 18:20 vooraf, 18 uur 20.

clock 17:47 vooraf, 17 uur 47. Dezelfde ploeg als vorige week. Hein Vanhaezebrouck behoudt het vertrouwen in de 11 die vorige week aan de match begonnen zijn. De coach wijzigt zijn basisploeg niet. De opstelling van KAA Gent: Roef, Torunarigha, Watanabe, Kandouss, Kums, De Sart, Brown, Samoise, Hong, Cuypers, Orban .



clock 17:00 vooraf, 17 uur . Vanavond gaan 3 Belgische clubs op zoek naar deelname aan het hoofdtoernooi van de Conference League. KAA Gent begint er over twee uur. Het verdedigt in Cyprus een 2-0-voorsprong tegen Apoel Nicosia. Volg de match op deze pagina en in Sporza op Radio 1. Tom Boudeweel mag het uitzweten in Cyprus.

clock 21:11 vooraf, 21 uur 11. We hebben hier nog nooit gewonnen en de sfeer kan hier geweldig zijn, maar dat mag geen excuus zijn. Dit is deel van deze job. . Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent).

clock 21:09 vooraf, 21 uur 09. We moeten deze wedstrijd aanpakken alsof we er nog alles aan moeten doen om ons te kwalificeren. Onze uitgangspositie is goed, maar we moeten goed spelen om niet in de problemen te komen. Hein Vanhaezebrouck (coach AA Gent).

clock 21:06 vooraf, 21 uur 06. Nog maar eens een reisje naar Cyprus. Voor de vierde keer in vijf seizoenen speelt AA Gent Europees in Cyprus. Voor de derde keer komt het in actie in het GSP Stadion. Bij de vorige bezoekjes was AA Gent niet echt succesvol, maar dat tij hoopt het donderdagavond te keren. Houdt het zijn 2-0-voorsprong in Nicosia vast? . Nog maar eens een reisje naar Cyprus Voor de vierde keer in vijf seizoenen speelt AA Gent Europees in Cyprus. Voor de derde keer komt het in actie in het GSP Stadion. Bij de vorige bezoekjes was AA Gent niet echt succesvol, maar dat tij hoopt het donderdagavond te keren. Houdt het zijn 2-0-voorsprong in Nicosia vast?