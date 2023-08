Racing Genk kan voor Europees duel weer rekenen op Bryan Heynen, geen Mike Trésor in de kern

clock 16:16

vooraf, 16 uur 16. Adana Demirspor - Racing Genk. Donderdag speelt Racing Genk om 20 u zijn terugwedstrijd in de laatste voorronde van de Conference League. Genk won de heenmatch tegen Adana Demirspor met 2-1. In Turkije zal het een hete avond worden. De thuishaven zal gevuld zijn met meer dan 30.000 Turkse fans en de thermometer geeft meer dan 35 graden aan. In de selectie van Wouter Vrancken is er plaats voor Bryan Heynen. De aanvoerder viel in de Champions League-match tegen Servette uit met een enkelletsel, maar "na een voorspoedige revalidatie gaf de medische staf groen licht". Ook de geschorste Joseph Paintsil reist mee om de ploeg aan te moedigen. Wie ontbreekt, is Mike Trésor. Hij staat op het punt om bij Burnley te tekenen. .