LIVE: Zorgt Racing Genk voor een Belgische 5 op 5? Tweede helft verlengingen onderweg

eerste verlenging, minuut 107. Einde van eerste verlenging. Wat een wedstrijd is dit? Voetballend is er al lang niet veel meer te zien. De Turken doen niets meer dan verdedigen. Genk probeert wel, maar de vermoeidheid en een defensieve muur maken het bijzonder moeilijk. .

eerste verlenging, minuut 103. Bonsu Baah blijft wel acties maken en proberen. Zijn schot is best aardig, maar de doelman redt. .

eerste verlenging, minuut 95. We kunnen ons zelf niet meer herinneren wanneer de vorige keer was dat Demirspor voor het doel van Genk was verschenen, maar het is wel meteen heel gevaarlijk. Munoz voorkomt met een scherpe tackle de 2-0. En dan ligt het spel weer stil, want vier spelers blijven van pure vermoeidheid op de grond liggen. .