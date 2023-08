LIVE: Racing Genk moet achtervolgen in Turkije, een Europees ticket hangt aan een zijden draad

Fase per fase

clock 79' Gele kaart voor Younès Belhanda van Adana Demirspor tijdens tweede helft, minuut 79 yellow card Younès Belhanda Adana Demirspor

clock 76' tweede helft, minuut 76. Dan toch eens een Genkse kans. El Khannous trapt een vrije trap op het hoofd van McKenzie, die verlengt. Heynen kan er net niet bij. Het zijn dit soort halve kansen waar we blij van moeten worden. . Dan toch eens een Genkse kans. El Khannous trapt een vrije trap op het hoofd van McKenzie, die verlengt. Heynen kan er net niet bij. Het zijn dit soort halve kansen waar we blij van moeten worden.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Oyen passeert z'n mannetje.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Vervanging bij Adana Demirspor, M'Baye Niang erin, Emre Akbaba eruit wissel substitution out Emre Akbaba substitution in M'Baye Niang

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij KRC Genk, Bryan Heynen erin, Patrik Hrošovský eruit wissel substitution out Patrik Hrošovský substitution in Bryan Heynen

clock 69' Onderbreking. Het is warm in Turkije. De spelers krijgen even een moment van rust voor een drankpauze. . tweede helft, minuut 69. interruption Onderbreking Het is warm in Turkije. De spelers krijgen even een moment van rust voor een drankpauze.

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij KRC Genk, Toluwalase Emmanuel Arokodare erin, Joris Kayembe eruit wissel substitution out Joris Kayembe substitution in Toluwalase Emmanuel Arokodare

clock 69' tweede helft, minuut 69. Vervanging bij KRC Genk, Gerardo Arteaga erin, Yira Sor eruit wissel substitution out Yira Sor substitution in Gerardo Arteaga

clock 67' tweede helft, minuut 67. GEEN PENALTY. Lang heeft scheidsrechter Munuera niet nodig om de beelden te bekijken. Geen penalty voor Racing Genk. . GEEN PENALTY Lang heeft scheidsrechter Munuera niet nodig om de beelden te bekijken. Geen penalty voor Racing Genk.

clock 65' De ref moet gaan kijken van de VAR. De videoscheidsrechter heeft ook gezien dat er heel weinig contact was en roept de Spaanse scheidsrechter naar het scherm. . tweede helft, minuut 65. var De ref moet gaan kijken van de VAR De videoscheidsrechter heeft ook gezien dat er heel weinig contact was en roept de Spaanse scheidsrechter naar het scherm.

clock 65' Gele kaart voor Emre Akbaba van Adana Demirspor tijdens tweede helft, minuut 65 yellow card Emre Akbaba Adana Demirspor

clock 64' tweede helft, minuut 64. Penalty voor Genk ! Oyen gooit Genk een reddingsboei. Hij versiert een penalty, maar is dat wel een penalty? Er is geen of nauwelijks contact. . Penalty voor Genk ! Oyen gooit Genk een reddingsboei. Hij versiert een penalty, maar is dat wel een penalty? Er is geen of nauwelijks contact.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Genk blijft in hetzelfde bedje ziek. De druk van Demirspor wordt groter en groter. Genk krijgt werkelijk geen voet aan Turkse grond. De aanvalsgolven van de thuisploeg blijven komen en niemand bij Genk lijkt voor golfbreker te kunnen spelen. Het is even pompen om niet te verzuipen, maar dat mag niet te lang duren. . Genk blijft in hetzelfde bedje ziek De druk van Demirspor wordt groter en groter. Genk krijgt werkelijk geen voet aan Turkse grond. De aanvalsgolven van de thuisploeg blijven komen en niemand bij Genk lijkt voor golfbreker te kunnen spelen. Het is even pompen om niet te verzuipen, maar dat mag niet te lang duren.

clock 61' tweede helft, minuut 61. Ozbir vraagt om verzorging en wordt vervangen.

clock 60' tweede helft, minuut 60. Vervanging bij Adana Demirspor, Goran Karacic erin, Ertaç Özbir eruit wissel substitution out Ertaç Özbir substitution in Goran Karacic

clock 57' Blessure. De doelman van Demirspor, Ozbir, zit al voor de tweede keer in korte tijd op het gras. Zijn wedstrijd lijkt voorbij. . tweede helft, minuut 57. injury Blessure De doelman van Demirspor, Ozbir, zit al voor de tweede keer in korte tijd op het gras. Zijn wedstrijd lijkt voorbij.

clock 55' tweede helft, minuut 55. Racing Genk moet zijn niveau opkrikken. Anders wordt het moeilijk. Stef Wijnants - Radio 1. Racing Genk moet zijn niveau opkrikken. Anders wordt het moeilijk. Stef Wijnants - Radio 1

clock 52' tweede helft, minuut 52. Vervanging bij KRC Genk, Christopher Baah erin, Alieu Fadera eruit wissel substitution out Alieu Fadera substitution in Christopher Baah

clock 50' tweede helft, minuut 50. Beetje pijnlijk voor Fadera. Vijf minuten na de start van de tweede helft grijpt Wouter Vrancken al in. Hij brengt Bonsu Baah in de plaats van Fadera. Het gezicht van die laatste staat niet echt op lachen als hij het bordje in de lucht ziet gaan. . Beetje pijnlijk voor Fadera Vijf minuten na de start van de tweede helft grijpt Wouter Vrancken al in. Hij brengt Bonsu Baah in de plaats van Fadera. Het gezicht van die laatste staat niet echt op lachen als hij het bordje in de lucht ziet gaan.