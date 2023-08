LIVE: Derde keer, goede keer voor Racing Genk in Europa?

De Turkse tegenstander laat in al zijn enthousiasme veel ruimte voor Genk op de tegenaanval. Fadera - die op rechts speelt - wil voorzetten, maar raakt de bal zo verkeerd, dat het bijna een schot tussen de palen wordt. Voorlopig geen doelkansen in deze match.

In een kolkend stadion is de wedstrijd begonnen. Het wordt zaak voor Racing Genk om zich niet te laten meeslepen. Volg het hier.

vooraf, 19 uur 08. Racing Genk start met dezelfde 11 namen. Wouter Vrancken behoudt het vertrouwen in dezelfde 11 spelers die aan de heenwedstrijd begonnen. Oyen en Fadera bevolken de flanken en spelen samen met El Khanonuss in de steun van spits Sor. Bonsu Baah en Arokodare beginnen op de bank. Net als Bryan Heynen. .

Wie de heenmatch zag, mist vanavond doelman Karacic en flankspeler Nani. Ertac start in doel, Erdogan krijgt de voorkeur als veldspeler. Voor de rest dezelfde namen als vorige week. Aanvoerder Stambouli is de bekendste naam. Hij speelde in het verleden voor Tottenham en PSG, maar was vooral lang in dienst van Schalke 04.

clock 16:16

vooraf, 16 uur 16. Adana Demirspor - Racing Genk. Donderdag speelt Racing Genk om 20 u zijn terugwedstrijd in de laatste voorronde van de Conference League. Genk won de heenmatch tegen Adana Demirspor met 2-1. In Turkije zal het een hete avond worden. De thuishaven zal gevuld zijn met meer dan 30.000 Turkse fans en de thermometer geeft meer dan 35 graden aan. In de selectie van Wouter Vrancken is er plaats voor Bryan Heynen. De aanvoerder viel in de Champions League-match tegen Servette uit met een enkelletsel, maar "na een voorspoedige revalidatie gaf de medische staf groen licht". Ook de geschorste Joseph Paintsil reist mee om de ploeg aan te moedigen. Wie ontbreekt, is Mike Trésor. Hij staat op het punt om bij Burnley te tekenen. .