Oyen start bij Genk in match van laatste Europese kans

7 op een rij? Racing Genk zit met een ferm probleem: het kan geen thuiswedstrijd meer winnen. Van de zes wedstrijden in de Cegeka Arena sinds april werden er vier gelijkgespeeld en gingen er twee verloren, waarvan één na strafschoppen. Doorbreekt Genk vanavond de vloek?

Opstelling KRC Genk. Drie wijzigingen bij Genk na de magere 0-0 tegen Charleroi, in elke linie eentje. Achteraan komt McKenzie in de ploeg voor Cuesta, op het middenveld wijkt Ouattara voor Hrosovsky en voorin krijgt Oyen zijn kans. Tolu zit op de bank.

Opstelling Adana Demirspor. In Turkije lopen een paar grote namen rond, en dus ook in de kleuren van Adana Demirspor. Nani, Belhanda en Stambouli zijn wellicht de bekendste. Ze hebben ook al een zekere leeftijd, respectievelijk 36, 33 en 33.

Voor Adana Demirspor is het pas de eerste Europese campagne. De Turken hebben een paar turbulente jaren achter de rug, vooral in de lagere reeksen. In de vorige rondes versloegen ze Cluj en Osijek. Genk treft voor de tweede keer een Turkse tegenstander. In de Europa League van 2018-19 kwamen de Limburgers uit tegen Besiktas: 2-4 uit en 1-1 thuis. Hopelijk gaat het vandaag en volgende week even goed.

De truitjes van de bezoekers hebben iets te lang in de zon gehangen, maken wij hieruit op.

Kayembe: "We moeten matchen gaan winnen". Joris Kayembe was de man naast de coach gisteren op de persconferentie: "Die Europese uitschakelingen geven natuurlijk een wrang gevoel. We speelden goed, maar misten wat efficiëntie en kregen telkens het deksel op de neus. We gaan er alles aan doen om het nu wel af te maken. De sfeer en het vertrouwen in de ploeg is goed, maar we beseffen wel dat we matchen moeten gaan winnen."



Kansen voor jongeren? Mike Tresor heeft nog wat last aan zijn quadriceps en zit niet in de kern. "Hij heeft wel voluit meegetraind, maar voelt zich nog niet honderd procent. Hij is niet klaar om te spelen." Joseph Paintsil is geschorst na zijn rode kaart tegen Olympiakos. "Hij is heel berouwvol over die actie. Hij toont zich nederig en werkt hard voor het team. Tegen Charleroi heeft hij veel goede dingen laten zien. Scoren lukte niet, maar hij bleef pushen en proberen." "Om hun afwezigheid tegen Demirspor op te vangen, hebben we genoeg kwaliteit in de kern. Misschien krijgen wat jongeren de kans om zich te bewijzen."

Demirspor is een heel goede ploeg, met veel individueel talent en heel wat ervaring. Niet voor niets zijn ze zo hoog geëindigd in een sterke Turkse competitie, boven heel wat topclubs. Net als Olympiakos is het een voetballende ploeg, die speelt op balbezit. Ze zijn misschien nog wat snediger dan Olympiakos, sneller in de omschakeling. Aangezien we twee voetballende ploegen zijn, kan het een mooi duel worden. Wouter Vrancken (coach Racing Genk).

Racing Genk - Demirspor. Racing Genk krijgt in de play-offs van de Conference League een derde en laatste kans om Europa in te gaan. "Hopelijk kunnen we het deze keer wel afmaken", blikte Wouter Vrancken woensdag op de heenmatch tegen het Turkse Adana Demirspor vooruit. "We zullen daarvoor in de eerste plaats meer moeten scoren, voetbal draait nu eenmaal om doelpunten." "Offensief zijn we heel sterk. Alle statistieken bevestigen dat. En toch scoren we te weinig. Doelpunten maken, is een automatisme. Je kan daar op trainen en dat doen we ook. Nu moet het er in de matchen nog uitkomen. Hopelijk donderdag al, maar je kan zoiets niet forceren."