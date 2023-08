Hein Vanhaezebrouck blikt vooruit op duel tegen APOEL Nicosia: "Ervaren en sluwe ploeg"

clock 15:27

vooraf, 15 uur 27. Vanhaezebrouck op zijn hoede voor APOEL: "Ervaren en sluwe ploeg". Staat KAA Gent straks opnieuw in een Europese groepsfase? Dan moeten de Buffalo's wel voorbij het Cypriotische APOEL Nicosia. Trainer Hein Vanhaezebrouck is alvast op zijn hoede: "Het is een ervaren en sluwe ploeg", weet de coach. "Hun gemiddelde leeftijd is 32 jaar, met enkele ex-spelers van Gent (Ndongala en Kvilitaia, red.) en een coach die de Belgische competitie kent (Ricardo Sa Pinto, red.)." Zijn spelers zullen veel scherper aan de wedstrijd moeten beginnen dan afgelopen weekend tegen STVV. "In de eerste 20 minuten had Sint-Truiden tien doelpogingen en wij één. Dat was in het tweede deel van de eerste helft veel beter, maar het verschil was te groot." Met Ricardo Sa Pinto heeft Vanhaezebrouck een voorgeschiedenis, met name na een incident bij de bekermatch Anderlecht-Standard in 2017, waarbij de Portugees plots tegen de grond ging nadat hij een bekertje bier op zijn voet kreeg. Nadien was de relatie tussen beiden volledig verzuurd. "Ik zal beleefd zijn en hem de hand schudden", reageerde Vanhaezebrouck. "Verder wil ik daar niet op terugkomen." Met het einde van de mercato in zicht zitten enkele spelers mogelijk met een transfer in hun hoofd. "Ik vond dat tegen Sint-Truiden vooral Cuypers een moeilijke match had. Hij beweert dat het niet speelt, maar dat kan. Nu is hij over dat moment. Gift vond ik veel beter." Gevraagd naar een droomscenario, blijft Vanhaezebrouck bescheiden. "Winnen is altijd een goede uitgangspositie om de tweede match te starten." .