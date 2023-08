Vanaken start opnieuw tegen Osasuna, Deila zet Nusa op de bank

clock 19:44 vooraf, 19 uur 44.

Warmte. Club Brugge mag een warm welkom verwachten in het Estadio El Sadar. Figuurlijk omdat de Spaanse fans zich helemaal achter het team zullen scharen en letterlijk omdat de temperatuur vanavond in Pamplona nog steeds 34 graden aangeeft.

Verleden tegen SV Waregem. Het is nog maar de tweede keer in het kort Europees verleden van Osasuna dat het een Belgische club treft. In het jaar 1985-1986 kruisten de Spanjaarden nog de degens met SV Waregem. De Belgen trokken toen in de UEFA Cup aan het langste eind met een 2-0-zege in eigen huis en een 2-1-verlies in Pamplona.

Broer van Gaston Avila. Bij Osasuna gaat er bij één naam toch wel een belletje rinkelen. Chimy Avila is namelijk de broer van Gaston Avila, de 21-jarige Argentijn die onlangs Antwerp nog inruilde voor Ajax.

Nusa op de bank. Veel heeft Ronny Deila uiteraard niet te veranderen na de stevige mokerslag tegen RWDM. Van de elf die tegen de Brusselse club met 7-1 uithaalden, zien we nu tien dezelfde namen in de basiself. Vanaken neemt na zijn ziekte de plaats wel in van Nusa, die nochtans in goede doen was het afgelopen weekend.

Vorig jaar eindigden we 7e in de competitie, dat betekent dat we competitief kunnen zijn tegen dit soort teams. Club Brugge heeft kwaliteit, dat toonde het vorig seizoen in de Champions League, we zullen zelf uitstekend moeten spelen om een goed resultaat te boeken. Osasuna-coach Jagoba Arrasate.

Ronny Deila had goed nieuws te melden over kapitein Hans Vanaken en Maxim De Cuyper. Vanaken begon afgelopen zondag in de riante 7-1 overwinning tegen promovendus RWDM op de bank met maagklachten, terwijl De Cuyper uit voorzorg tijdens de rust in de kleedkamers bleef nadat hij na een duel onzacht op zijn rug geland was. "Beide spelers zijn fit voor deze wedstrijd", bevestigde hij.



Osasuna - Club Brugge. De verliezende Spaanse bekerfinalist van vorig jaar speelt donderdagavond gastheer voor blauw-zwart. "Osasuna is een goed voetballend team met de juiste teamspirit. Ze spelen in een sterke competitie en presteerden afgelopen seizoen goed." "Dit jaar hebben ze bijna dezelfde kern als toen. Het zal een moeilijke match worden en de hitte zal beide teams parten spelen", sprak Club-trainer Ronny Deila zich uit op de persconferentie.