LIVE: Koude douche voor Osasuna, Skov Olsen trapt Club Brugge onverwacht op voorsprong

Fase per fase

clock 68' Gele kaart voor Andreas Skov Olsen van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 68 yellow card Andreas Skov Olsen Club Brugge

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij CA Osasuna, José Arnáiz erin, Aimar Oroz eruit wissel substitution out Aimar Oroz substitution in José Arnáiz

clock 67' tweede helft, minuut 67. Vervanging bij CA Osasuna, Ante Budimir erin, Rubén García eruit wissel substitution out Rubén García substitution in Ante Budimir

clock 60' tweede helft, minuut 60. Daar is Club Brugge opnieuw. Zinckernagel worstelt zich voorbij zijn naaste belager en viseert dan de verste hoek. Bij Osasuna kunnen ze er nog net op tijd een been tussen smijten.

clock 58' tweede helft, minuut 58. Osasuna lijkt toch wat van slag na dat openingsdoelpunt. We hebben nog geen reactie mogen noteren van de thuisploeg. Club Brugge heeft dan weer wel wat meer ademruimte gekregen.

clock 54' tweede helft, minuut 54. Club Brugge heeft net iets meer vertrouwen aan de bal gekregen na die goal. . Peter Vandenbempt op Radio 1.

clock 53' Gele kaart voor Igor Thiago van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 53 yellow card Igor Thiago Club Brugge

clock 52' tweede helft, minuut 52.

clock 52' Gele kaart voor Raphael Onyedika van Club Brugge tijdens tweede helft, minuut 52 yellow card Raphael Onyedika Club Brugge

clock 51' tweede helft, minuut 51. Skov Olsen poeiert de 0-1 binnen! Daar is dan toch het openingsdoelpunt en het is verrassend genoeg Club dat op voorsprong komt. Skov Olsen, die helemaal niet in de match zat, snijdt naar binnen en lijkt het leer te verliezen. Hij kan nog net aan de bal om dan droog aan de eerste paal binnen te trappen.

clock 51' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 51 door Andreas Skov Olsen van Club Brugge. 0, 1. goal CA Osasuna Club Brugge 67' 0 1

clock 48' tweede helft, minuut 48. Ruben Garcia gaat op hetzelfde elan door in de tweede helft. Hij komt naar binnen om dan met zijn betere linker uit te halen. Er zit flink wat buskruit in dat schot dat wel rakelings over gaat.

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 21:36 tweede helft, 21 uur 36. Start 2e helft. We voetballen weer in El Sadar. Krijgen we na de pauze wel doelpunten te zien? Voorlopig doen we het met dezelfde 22 namen.

clock 21:20 rust, 21 uur 20. Rust. De spelers duiken de kleedkamers in. Club Brugge had het vooral niet onder de markt met de bedrijvige Ruben Garcia. Hij voetbalde enkele kansen bij elkaar, maar de grootste mogelijkheid was wel voor blauw-zwart. Zinckernagel kon zijn kopbal echter niet tussen de palen mikken.

clock 45+6' eerste helft eerste helft, minuut 51 match afgelopen

clock 45+5' Gele kaart voor Tajon Buchanan van Club Brugge tijdens eerste helft, minuut 50 yellow card Tajon Buchanan Club Brugge

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Nu krijgt Club een vrije trap op een interessante plek. Zinckernagel brengt het leer goed voor, maar bij Osasuna kunnen ze de bal op tijd ontzetten.

clock 42' eerste helft, minuut 42. Enorme kans Zinckernagel. Uit het niets plots een enorme mogelijkheid voor Club Brugge. Vetlesen gooit het leer met veel gevoel in de zestien van Osasuna. Daar staat Zinckernagel op de goede plek, maar hij kan zijn kopbal niet kadreren. Hier zat meer in.