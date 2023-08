Club-coach Ronny Deila: "Wordt moeilijk tegen Osasuna, hitte zal beide teams parten spelen"

clock 20:00

vooraf, 20 uur . Ronny Deila had goed nieuws te melden over kapitein Hans Vanaken en Maxim De Cuyper. Vanaken begon afgelopen zondag in de riante 7-1 overwinning tegen promovendus RWDM op de bank met maagklachten, terwijl De Cuyper uit voorzorg tijdens de rust in de kleedkamers bleef nadat hij na een duel onzacht op zijn rug landde. "Beide spelers zijn fit voor deze wedstrijd", bevestigde hij. .