Mignolet en Vanaken trainen mee bij Club Brugge daags voor Europees duel tegen PAOK Saloniki

Club Brugge is nog de enige Belgische ploeg in Europa. Blauw-zwart staat in de kwartfinales van de Conference League, waarin het PAOK Saloniki uit Griekenland bekampt.



De heenmatch is donderdag om 21u, donderdag 18 april is de return in Griekenland.



Club hoopt de positieve spiraal van de eerste twee speeldagen in de Champions' Play-offs door te trekken. Na de 1-1 tegen Cercle volgde een 3-1 tegen Anderlecht. Zo praat het weer een mooi woordje mee in de titelstrijd in de JPL.