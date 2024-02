Haalt Gent achterstand op tegen Maccabi Haifa? "Het zal absoluut beter moeten"

Hein Vanhaezebrouck gelooft nog in een ommekeer tegen Maccabi Haifa. "Maar dan zullen we echt wel beter moeten spelen dan in het heenduel", zette de T1 zijn spelers op scherp.





Gent moest vorige week met 1-0 zijn meerdere erkennen in Maccabi. "We zagen niet het beste Gent in Hongarije", gaf Vanhaezebrouck toe. "Het zal morgen absoluut beter moeten."





"Maccabi speelde vorige week in feite met een halve A-ploeg. Ik denk dat de Israëliërs hier morgen met de volledige A-ploeg zullen aantreden dus hun niveau zal waarschijnlijk wat hoger liggen."

"Voor ons is het simpel: willen we doorstoten, moeten we winnen en als het kan binnen de negentig minuten. Dat is mogelijk, indien we echt goed zijn."





"Bij Maccabi klonk het vorige week dat ze een beter Gent verwacht hadden", aldus HVH. "We wonnen sindsdien inderdaad in Eupen en een zege kan zeker helpen, maar het is nu ook niet dat de zaken op een week tijd hard veranderen."