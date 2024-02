LIVESTREAM: Kan Union in de heksenketel van Frankfurt Europees overleven?

Philippe Bormans, de CEO van Union, gelooft in de kansen van zijn club. "Alles ligt nog open na de gelijkmaker. Eintracht Frankfurt is een club met een ander budget, maar we hebben zeker onze kansen."



"We hebben in Europa al getoond dat we iets kunnen. We proberen elke match te winnen, zodat we onze straks zeker niets kunnen verwijten."



Als Union het niet zou halen, heeft het wel een zorg minder met het oog op de titel. Maar zo bekijkt Bormans het niet. "Onze focus ligt nu op Europa, daarna op de Beker van België. We bekijken het match per match, dus de wedstrijd tegen Frankfurt is zeker belangrijk."