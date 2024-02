LIVESTREAM: Onherkenbaar Union kijkt meteen tegen dubbele achterstand aan

De supporters van Frankfurt zijn geen doetjes. Bij elke Europese uitwedstrijd trekt er een grote supportersschare mee. Denk bijvoorbeeld terug aan 2 seizoenen geleden, toen Frankfurt op weg naar winst in de Europa League Barcelona uitschakelde. Camp Nou zat toen vol met Duitsers in witte shirts, wat zelden vertoonde beelden opleverde.



Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn, want de Duitse fans misdragen zich ook geregeld. Zo waren er massale gevechten met Rangers-fans in aanloop naar de Europa League-finale in datzelfde jaar en waren er dit seizoen geen Frankfurt-supporters welkom voor de groepsmatch in Aberdeen.