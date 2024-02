Vanhaezebrouck beducht voor Haifa: "Refaelov op zijn retour? Hij is beter dan zijn laatste jaren in België!"

AA Gent wacht nog altijd op een eerste zege in 2024, maar ook voor de uitmatch tegen Maccabi Haifa (in Boedapest) moet Hein Vanhaezebrouck puzzelen.





"Alleen al het verlies van Kums is moeilijk om op te vangen. Hij is zo belangrijk voor ons team. Maar desondanks waren we de betere ploeg tegen Cercle. We moeten alleen efficiënter zijn, zowel voor- als achteraan."



"Haifa is een goeie ploeg, en ze zijn in vorm. Ze staan aan de leiding in Israël. We zien heel wat oude bekenden. Twee spelers waar ik al mee samenwerkte (Gershon en Saief) en ook Refaelov en Seck kennen we goed. Maar wij hebben ook een goeie ploeg. We moeten erin geloven."



Zijn die 'oude bekenden' niet op hun retour? "Kums is op zijn 35e toch ook niet op zijn retour. Refaelov speelt de laatste tijd beter dan in zijn laatste 2 jaar in België."