BEKIJK: Ook Michy Batshuayi staat weer paraat met zijn neus voor Europese goals

Donderdagavond, Belgische schuttersavond in Europa. De bedrijfszekerheid die AS Roma heeft dankzij Romelu Lukaku, vinden we ook bij Fenerbahçe terug dankzij Michy Batshuayi. De Rode Duivel zette kort voor de pauze de 2-1 op het scorebord bij Nordsjaelland.