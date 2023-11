Kijk vanavond live: Genk staat voor zware opdracht tegen Fiorentina in Conference League

Genk kan zege goed gebruiken

Genk heeft nog wat werk voor de boeg, wil het ook na Nieuwjaar nog Europees spelen. De manschappen van Wouter Vrancken staan 3e (met 6 punten). De 1e plek staat gelijk aan een ticket voor de 1/8e finales van de Conference League, de 2e plek geeft recht op een ticket voor de barragewedstrijden.



Bij winst in Firenze heeft Genk zijn lot weer in eigen handen. Op de slotspeeldag nemen de Limburgers het thuis op tegen Cukaricki, dat nog geen enkel punt kon pakken.



Als Genk vanavond verliest, is Fiorentina zeker van de kwalificatie en wordt Genk afhankelijk van wat Ferencvaros doet. Ook bij een Genks gelijkspel wordt het nog rekenwerk op de slotspeeldag.